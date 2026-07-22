Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek

Bankalar ile müşteriler arasında yıllardır hukuki uyuşmazlıklara konu olan Banka ve Sigortalar Muameleleri Vergisi (BSMV) konusunda Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketici kredi sözleşmesinde açıkça düzenlenmesi halinde BSMV'nin tüketiciye yansıtılabileceğine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ TÜKETİCİYİ HAKLI BULMUŞTU

Uyuşmazlık, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı kredi nedeniyle ödediği BSMV'nin iadesi istemiyle açtığı davayla başladı. Tüketici, ödediği verginin geri alınması için bankaya karşı icra takibi başlattı. Bankanın itirazı üzerine dosya mahkemeye taşındı.

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, BSMV'nin mükellefinin banka olduğu, tüketiciye bu yükümlülüğün sözleşmeyle yüklenemeyeceği ve söz konusu hükmün tüketiciyle müzakere edilmediği gerekçesiyle bankanın itirazını reddetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise farklı bir sonuca ulaştı.

Kararda, taraflar arasında imzalanan tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider vergileri ve diğer vergileri bankaya ödeyeceğinin kabul edildiği, BSMV'nin de toplam geri ödeme tutarı içinde açıkça gösterildiği vurgulandı.

Yargıtay, sözleşmede açıkça düzenlenmesi şartıyla BSMV'nin tüketiciye yansıtılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

BSMV NEDİR?

BSMV, bankalar, sigorta şirketleri ve finans kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden elde ettikleri gelirler üzerinden alınan işlem vergisi olarak biliniyor. Kredi faizleri, sigorta işlemleri, döviz alım-satımı ve leasing gibi finansal işlemlerden doğan kazançlar bu verginin kapsamına giriyor.

Kaynak: Haberler.com