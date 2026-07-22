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Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı
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Burdur'da otomobil ile çarpışan motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Burdur'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hızını alamayıp yol kenarında bekleyen 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

SÜRÜCÜLER ÇARPIŞTI, YAYA YARALANDI

Kaza, gece saatlerinde Armağan İnci Mahallesi Lala Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 32 AFL 925 plakalı otomobil ile Y.M.'nin (17) kullandığı 15 ADE 813 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bekleyen 10 yaşındaki çocuğa çarptı. 

ÇOCUK İLE MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.M. ile çocuk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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