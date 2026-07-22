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Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı

Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı Haber Videosunu İzle
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceği merak edilen Fred ile ilgili konuşan deneyimli hoca, ''Bartuğ şu an diğer oyuncuların önünde olduğu için onunla başladım. Fred, karakterli ve her türlü rolü üstlenecek bir oyuncu. Sezonun devamında bizimle olacak'' dedi.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in sezonun devamında takımda kalacağını açıkladı.
  • İsmail Kartal, Süper Lig'deki yabancı kuralının (10+4) değişmesi gerektiğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kartal, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ÜSTÜN BİR OYUN OYNADIK''

Gornik Zabrze'nin disiplinli, ikinci bölgede bekleyen, iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu belirten İsmail Kartal, "Oyunu domine ettik. Daha farklı kazanabilirdik. Kazanmayı hak ettik. Çok üstün bir oyun oynadık. Rakip takım, maçta 2 şut attı, 1'i kaleyi tuttu. Yüzde 80 topla oynamamıza rağmen ikinci ve üçüncü golü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi umuyordum. Oyuncularımı iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

''BİZİMLE OLACAK''

Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Vedat Muric ve Nelson Semedo ile ilgili soruları yanıtlayan İsmail Kartal, şu görüşleri aktardı:

"Oosterwolde, uzun zaman sonra sol bek oynadı. Çok fazla hücuma katkısı olmadı. Savunmada iyi oynadı. İkinci yarı stopere aldım. Bu tercihlerimiz, sezon içerisinde rakibe göre değişecek. Bartuğ, genç bir oyuncu. Kampta çok çalıştı. Hak etti. Ben de oynatarak ona karşılığını verdim. O bölgede tatlı bir rekabet olacak. Bartuğ şu an diğer oyuncuların önünde olduğu için onunla başladım. Fred, karakterli ve her türlü rolü üstlenecek bir oyuncu. Sezonun devamında bizimle olacak. Vedat Muric güçlü bir santrfor. Bağlantıları yapan, baskı yapan ve kafa toplarında etkili. Talisca, teknik bir oyuncu. Vedat olmadığı için o bölgede Talisca'yı kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptı. Semedo geleli 4 gün oluyor. Onunla konuştum. Bu maçta oynayacağını düşündüğü için 4 gün tatil yaptığını ve kendisini maça hazırladığını söyledi. Antrenmanlardaki performansı pozitif geldi. Güzel bir performans ortaya koydu."

''YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİ LAZIM''

İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de uygulanan mevcut yabancı futbolcu kuralının (10+4) değişmesi gerektiğini kaydetti.

Yabancı oyuncu sayısının fazlalığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kartal, "Belki kural değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyoruz. Bu normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Hesap ve kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." diye konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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