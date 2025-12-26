İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 26 Aralık sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, kent genelinde endişe yarattı. Farklı ilçelerden gelen paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 26 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 26 Aralık tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

26 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak güncel gelişmelerin yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.