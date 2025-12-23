İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

23 Aralık sabahı İstanbul'da bazı ilçelerde hissedilen sarsıntılar, kentte kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, 'Deprem mi oldu?' sorusunu gündeme taşırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 23 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonları sayesinde yer hareketleri saniyeler içinde analiz ediliyor ve "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük titreşimlerin dahi kayıt altına alındığı sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 23 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı detaylı şekilde yer alıyor. 7/24 esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

23 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen titreşimlerin ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak güncel durumun yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha belirtti.