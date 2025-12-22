İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

22 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, yaşanan hareketin kaynağına ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalar bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 22 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılan ölçüm istasyonları aracılığıyla yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük titreşimlerin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 22 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

22 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

22 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen titreşimlerin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrilirken, yetkililer doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.