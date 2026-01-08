İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez Kazım Karabekir Mahallesi

282. Sokak ve 283. Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler

Merkez Demirkapı Mahallesi

1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674. ve 1675. sokaklar

Velioğlu Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler

Merkez Demirkapı Mahallesi

1730., 1731., 1732., 1734., 1737. ve 1742. sokaklar

Velioğlu Sokak

Fatih Mahallesi

1754., 1755., 1759. ve 1766. sokaklar

Pazar Sokak, Velioğlu Sokak ve Şehit Hacı Alkan Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler

Merkez Fatih Mahallesi

1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763. ve 1764. sokaklar

Mehmet Akif Sokak ve Şehit Hacı Alkan Sokak

Kemalpaşa Mahallesi

Hacı Bektaşi Veli Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 20.00 arasında

Kesinti Nedeni

Abone ve şube bağlantısı çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez 15 Temmuz Mahallesi

1421., 1422. ve 1423. sokaklar

Halkalı Sokak

Mahmutbey Mahallesi

2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629. ve 2632. sokaklar

Devekaldırımı Sokak ve Halkalı Sokak

BEYOĞLU

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti Nedeni

Önleyici bakım çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez Katipmustafa Çelebi Mahallesi

Anadolu Sokak, Büyük Parmakkapı Sokak, Hasnun Galip Sokak, Küçük Parmak Kapı Sokak, Mücadele Çıkmazı, Sadri Alışık Sokak, Tel Sokak ve İstiklal Sokak

Kuloğlu Mahallesi

Gazeteci Erol Dernek Sokak, Kocaağa Sokak, Sadri Alışık Sokak ve Turnacı Başı Sokak

ESENLER

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler

Merkez Çifte Havuzlar Mahallesi

Tüm sokaklar

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti Nedeni

Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler

Merkez Çifte Havuzlar Mahallesi

Tozkoparan Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 11.00 ile 16.00 arasında

Kesinti Nedeni

Abone ve şube bağlantısı çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez Fatih Mahallesi

202., 203. ve 205. sokaklar

Çinçin Dere Sokak

Menderes Mahallesi

330. ve 331. sokaklar

Piri Reis Sokak, Çinçin Dere Sokak ve İnönü Sokak

Nine Hatun Mahallesi

146., 174., 175., 176. ve 177. sokaklar

Çinçin Dere Sokak ve İnönü Sokak

EYÜPSULTAN

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti Nedeni

Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez Akşemsettin Mahallesi

Cengiz Topel Sokak

Emniyettepe Mahallesi

1. Fidan Sokak, 1. Neyzen Sokak, Avcı Sokak, Bakara Merdiveni Sokak, Doğan Sokak, Düzgün Sokak, Gemici Sokak, Kahveci Sokak, Kamelyalı Sokak, Kevser Sokak, Kitapçı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, Mızrak Sokak, Ok Sokak, Samanyolu Sokak, Sarı Çeşme Sokak, Yelkenci Sokak ve Zencefil Sokak

Güzeltepe Mahallesi

1. Avcı Çıkmazı, Atalay Sokak, Avcı Sokak, Barış Sokak, Dar Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, Palmiye Ağacı Çıkmazı, Piri Reis Sokak, Tevfik Fikret Sokak, Yenal Sokak, Yeni Sokak, Yeni Duvar Sokak, Zorlu Yokuşu ve Üçevler Üstü Sokak

SULTANGAZİ

Kesinti Tarihi ve Saati

8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti Nedeni

Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler

Merkez Yunus Emre Mahallesi

1623. Sokak