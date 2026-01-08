İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 7 Ocak günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri...
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
BAĞCILAR
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez Kazım Karabekir Mahallesi
282. Sokak ve 283. Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler
Merkez Demirkapı Mahallesi
1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674. ve 1675. sokaklar
Velioğlu Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler
Merkez Demirkapı Mahallesi
1730., 1731., 1732., 1734., 1737. ve 1742. sokaklar
Velioğlu Sokak
Fatih Mahallesi
1754., 1755., 1759. ve 1766. sokaklar
Pazar Sokak, Velioğlu Sokak ve Şehit Hacı Alkan Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler
Merkez Fatih Mahallesi
1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763. ve 1764. sokaklar
Mehmet Akif Sokak ve Şehit Hacı Alkan Sokak
Kemalpaşa Mahallesi
Hacı Bektaşi Veli Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 20.00 arasında
Kesinti Nedeni
Abone ve şube bağlantısı çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez 15 Temmuz Mahallesi
1421., 1422. ve 1423. sokaklar
Halkalı Sokak
Mahmutbey Mahallesi
2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629. ve 2632. sokaklar
Devekaldırımı Sokak ve Halkalı Sokak
BEYOĞLU
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti Nedeni
Önleyici bakım çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez Katipmustafa Çelebi Mahallesi
Anadolu Sokak, Büyük Parmakkapı Sokak, Hasnun Galip Sokak, Küçük Parmak Kapı Sokak, Mücadele Çıkmazı, Sadri Alışık Sokak, Tel Sokak ve İstiklal Sokak
Kuloğlu Mahallesi
Gazeteci Erol Dernek Sokak, Kocaağa Sokak, Sadri Alışık Sokak ve Turnacı Başı Sokak
ESENLER
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler
Merkez Çifte Havuzlar Mahallesi
Tüm sokaklar
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti Nedeni
Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler
Merkez Çifte Havuzlar Mahallesi
Tozkoparan Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 11.00 ile 16.00 arasında
Kesinti Nedeni
Abone ve şube bağlantısı çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez Fatih Mahallesi
202., 203. ve 205. sokaklar
Çinçin Dere Sokak
Menderes Mahallesi
330. ve 331. sokaklar
Piri Reis Sokak, Çinçin Dere Sokak ve İnönü Sokak
Nine Hatun Mahallesi
146., 174., 175., 176. ve 177. sokaklar
Çinçin Dere Sokak ve İnönü Sokak
EYÜPSULTAN
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti Nedeni
Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez Akşemsettin Mahallesi
Cengiz Topel Sokak
Emniyettepe Mahallesi
1. Fidan Sokak, 1. Neyzen Sokak, Avcı Sokak, Bakara Merdiveni Sokak, Doğan Sokak, Düzgün Sokak, Gemici Sokak, Kahveci Sokak, Kamelyalı Sokak, Kevser Sokak, Kitapçı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, Mızrak Sokak, Ok Sokak, Samanyolu Sokak, Sarı Çeşme Sokak, Yelkenci Sokak ve Zencefil Sokak
Güzeltepe Mahallesi
1. Avcı Çıkmazı, Atalay Sokak, Avcı Sokak, Barış Sokak, Dar Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, Palmiye Ağacı Çıkmazı, Piri Reis Sokak, Tevfik Fikret Sokak, Yenal Sokak, Yeni Sokak, Yeni Duvar Sokak, Zorlu Yokuşu ve Üçevler Üstü Sokak
SULTANGAZİ
Kesinti Tarihi ve Saati
8 Ocak 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti Nedeni
Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler
Merkez Yunus Emre Mahallesi
1623. Sokak