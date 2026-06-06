İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 6-7 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Ömerli Mahallesi'nde Emekli, Hadımköy-Ömerli, Mezarlık, Okul Çıkmazı, Risalet, Tunçaslan, Ömerli ve Ümit sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında deplase çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi'nde Adnan Kahveci, Mısır, Seciye, Seden ve Özçınar sokaklarında 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Firuzköy Mahallesi'nde Ali Gülmez Sokak, Firuzköy Bulvarı ve Şafak Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ambarlı Mahallesi'nde Erencan Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tahtakale Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak'ta 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet ve Gülden sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cihangir Mahallesi'nde Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi'nde Adatepe, Bajdar, Balaban, Cumhuriyet, Hikmet, Kocatepe, Lojman, Nilüfer, Orkide, Tınaztepe ve Yurdakul sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı, Fırın, Harmanyeri, Menekşe ve Merkez Cami sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

Şenlikköy Mahallesi'nde Harman, Yeşilköy ve Çatal sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kartaltepe Mahallesi'nde Akın Yolu, Aksoy, Boztepe, Dost, Karlıtepe, Koşuyolu, Talat Artemel, Yayla Dağı, Yıldıztepe, Üçtepe ve İkiztepe sokakları; Yenimahalle Mahallesi'nde 10 Temmuz Sokak ve Yeşilköy Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta 8 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi ve çevresinde 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEŞİKTAŞ

Ulus Mahallesi'nde Kelaynak ve Leylak sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Dereağzı Mahallesi'nde Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Recep, Rumeli, Yarasa ve Zaman sokakları ile Gürpınar Mahallesi'nde Galip Esmer ve Solmaz sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gürpınar Mahallesi'nde Halide Edip Adıvar ve Vatan sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Sokak ile Gürpınar Mahallesi'ndeki çeşitli sokaklarda 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Atatürk Mahallesi'nde Defne, Güneş 1 ve Parmaksız sokaklarında 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Atatürk ve Pınartepe mahallelerinde yer alan çeşitli sokaklarda 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Pınartepe Mahallesi'nin bazı sokakları, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi ile birlikte 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecektir.

ESENLER

Oruçreis Mahallesi'nde Giyimkent bölgesindeki çeşitli sokaklarda 6 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Oruçreis Mahallesi Giyimkent 15. Sokak'ta 7 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1601. Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saadetdere Mahallesi'nde Abdi İpekçi ve Fevzi Çakmak sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Namık Kemal ve Zafer mahallelerinde yer alan çeşitli sokaklarda 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Merkez Mahallesi'nde Bayrampaşa, Sokullu Mehmet Paşa ve Zübeyde Hanım sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi'nde Günaydın ve Sokullu Mehmet Paşa sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi'nde Bayrampaşa, Sokullu Mehmet Paşa ve Söğütlü Çeşme sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

Çağlayan Mahallesi'nde Vatan Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çağlayan Mahallesi'nde Ferdağ, Maya, Park, Sahra, Vatan ve Zuhal sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seyrantepe Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

Gümüşyaka Mahallesi'nde Büklüm Çıkmazı, Gülhane Çıkmazı, Günal, Gürani, Halit Ziya Uşaklıgil, Hocapaşa, Lütfü Vardar, Piri Reis, Sude Çıkmazı, Tekcan ve Uçmaz sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

İsmetpaşa Mahallesi'nde 86. ve 92. sokaklarda 8 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

50. Yıl Mahallesi'nde 2008., 2009., 2010., 2011., B ve Orhan Gazi sokaklarında 8 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.