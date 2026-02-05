İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 5-6 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

5 Şubat 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde farklı mahalle ve saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

00.02 ile 07.00 saatleri arasında Merkez Bolluca Mahallesi Koca Yusuf ve Sümela sokakları ile Mavigöl Mahallesi Beste, Erdağı, Hicazkar, Karlıtepe, Kaşgarlı Mahmut, Koca Yusuf, Medeni, Mihrap, Soytürk, Ufuk ve Şebboy sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yassıören Mahallesi genelinde yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Merkez Balaban Mahallesi Boyalık, Firdevs, Harmanlar, Prof. Metin Tufan Er ve Solak Ağa sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Taşoluk Mahallesi sınırlarında yer alan çok sayıda sokakta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

14.00 ile 19.00 saatleri arasında Merkez Karaburun Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi genelinde yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, iki ayrı duyuruda belirtilen sokakları kapsamakta olup saat aralığı aynıdır.

AVCILAR

5 Şubat 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde gün boyu sürecek planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya, Orhan Gazi ve Mahir sokaklarında abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saat aralığında Firuzköy Mahallesi Canbaz, Duran, Göztaşı ve Hasan Önel sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

5 Şubat 2026 tarihinde Başakşehir ilçesinde iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Güvercintepe Mahallesi İstiklal Sokağı'nda abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.00 ile 18.00 saatleri arasında Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa, Akça, Boncuk, Deva, Mehmetçik, Sefa, Seren, Tosun Paşa, Çilek, İkbal ve İlkay sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

BEŞİKTAŞ

5 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş ilçesinde farklı mahallelerde ve farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Akat ve Levent mahallelerinde yer alan sokaklarda önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.00 ile 18.00 saatleri arasında Akat Mahallesi Canik, Papatya ve İlke sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saat aralığında Arnavutköy ve Kültür mahallelerinde bulunan bazı sokaklarda da kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

18.00 ile 23.00 saatleri arasında ise Levent ve Nisbetiye mahallelerinde yer alan çok sayıda sokakta önleyici bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.