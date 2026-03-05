İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 5-6 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar ilçesi

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Mahmutbey Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Mahmutbey Mahallesi 2493., 2494., 2505., 2506. ve 2507. sokaklar ile Bağlar Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439. ve 1507. sokaklar ile Gülbahar Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir ilçesi

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Ziya Gökalp Mahallesi'nde SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesi

05 Mart 2026 saat 07.00 ile 15.00 arasında Dereağzı Mahallesi Asma, Asu, Cami, Cevher, Gülhatmi, Karacaoğlan, Pehlivan, Çiçek ve Şahin sokaklar ile Gürpınar Mahallesi Sahilyolu Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 08.00 ile 15.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi Büyükdere, Harbiye, Çalışlar ve Şişhane sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 08.00 ile 15.00 arasında Gürpınar Merkez Mahallesi ve Gürpınar Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt ilçesi

05 Mart 2026 saat 07.00 ile 15.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi 3102. ve 3136. sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 08.30 ile 15.00 arasında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1624. Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi 3026., 3040., 3080., 3082. ve 3084. sokaklar ile Hadımköy Yolu'nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 13.00 ile 16.00 arasında İncirtepe Mahallesi 241., 243., 250., 251., 252., 253., 257., 258. ve 262. sokaklar ile Atalay, Turgut Özal ve İnönü sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ilçesi

05 Mart 2026 saat 08.00 ile 15.00 arasında Mevlana Mahallesi 868. ve 901. sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Hürriyet Mahallesi 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311. ve 312. sokaklar ile 500 Evler, Akdeniz, Başaran, Paşaçayırı ve Rumeli sokaklarında ayrıca Şemsipaşa Mahallesi 29. Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Soğanlı Mahallesi Setüstü, Sıraevler ve Yılmaz sokakları ile Siyavuşpaşa Mahallesi Başak, Filiz, Gonca, Itır, Kavaklı, Sıraevler, Ulubatlı Hasan, Yıldız ve Çiğdem 3 sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci, Amiral Necdet Uran, Ferit Selimpaşa, Fevzi Çakmak, Gülter Hanım, Güzide Hanım, Menekşe 1, Radyum, Röntgen, Talatpaşa, Çöre Otu ve İlim sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında Bahçelievler Mahallesi 500. Yıl, Amiral Necdet Uran, Bahar 1, Gülter Hanım, Kirazlı 1, Radyum, Röntgen ve Yonca 3 sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.