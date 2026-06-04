İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 4-5 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Prof. Mehmet Bozkurt Sokak çevresinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 00.05 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde Ayasofya, Gök, Serin ve İzci sokaklarında; Hastane Mahallesi'nde ise Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy İstanbul, Terakki ve Zemin sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Tahtakale Mahallesi genelinde ve özellikle Ayçiçeği ile Begonya sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayçiçeği Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

15 Temmuz Mahallesi'nde 1457., 1458., 1462., 1463., 1464., 1465. ve İstiklal sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi'nde 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., Orhan Gazi ve İnönü sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

Kartaltepe Mahallesi'nde Fatih ve Gümüşyolu sokaklarında, Muratpaşa Mahallesi'nde ise Cicozyolu ve Ereğli sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kocatepe Mahallesi'nde Gümrük İskelesi ve Kantarcılar sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Adnan Kahveci Mahallesi'nde Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe ve Çamlıtepe sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Barış Mahallesi'nde Peyami Safa Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde Kışla Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gürpınar Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddede 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı Mahallesi'nde Yeşilyurt, Zağanos Paşa, Ürgüp ve İbrahim Müteferrika sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Oruçreis Mahallesi'nde Tekstilkent bölgesinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemer Mahallesi'nde 925. Sokak ve Kemer Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birlik Mahallesi'nde 792., 794., 795. ve 796. sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1044. Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

Şehremini Mahallesi'nde Ahmet Vefik Paşa ve Vezir sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Topkapı Mahallesi'nde Sefa Bostanı ve Sefa Hamamı sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mesihpaşa Mahallesi'nde Aksaray, Azimkâr, Laleli, Mesihpaşa, Ordu, Paşazade, İhtisap Ağası ve Şair Haşmet sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ali Kuşçu Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddede 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım, dönüşüm ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Sanayi Mahallesi'nde Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık ve Yunus Emre sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

Kavaklı Mahallesi ile Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeni Mahalle'de 125. Yıl, Abdullah Dirik, Sait Girgin ve İletişim sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde birçok sokakta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyük Çavuşlu ve Ortaköy mahallelerinin bazı bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Ovayenice Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kadıköy, Kavaklı, Ortaköy ve Semizkumlar mahallelerinin belirli bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Elbasan ve Ovayenice mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

Cebeci Mahallesi'nde 2493., 2495., 2496., 2497., 2503., 2505. ve U Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.