İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

31 Ocak 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde iki ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yazgı ve Zihni sokaklar ile Taşoluk Mahallesi Farabi, Pir Sultan Abdal, Seyyare, Özgenalp, İslam ve Şengün sokaklarında saat 09.30 ile 13.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Ömerli Mahallesi Porsuk ve Terme sokaklarında saat 10.00 ile 16.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

BAĞCILAR

31 Ocak 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan planlı kesintiler yapılacaktır. Fevzi Çakmak Mahallesi 2043. Sokak ile Sancaktepe Mahallesi Fatih Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Demirkapı Mahallesi'nde bulunan 1692, 1693, 1694, 1715, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1726 ve 1735 numaralı sokaklarda ise saat 11.00 ile 14.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAMPAŞA

31 Ocak 2026 tarihinde Bayrampaşa ilçesinde Muratpaşa Mahallesi Dericiler D Blok Sokak, Terazidere Mahallesi Davutpaşa Çiftehavuzlar Sokak ve Vatan Mahallesi 29 Ekim, Akıncılar, Ar, Elmas, Serap ve Serdar sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

31 Ocak 2026 tarihinde Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çifte Havuzlar ve Çifte Havuzlar sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

31 Ocak 2026 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu, Erenler ve Osmanlı sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

31 Ocak 2026 tarihinde Esenler ilçesinde iki farklı kesinti planlanmaktadır. Kazım Karabekir Mahallesi 1042. Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Tuna Mahallesi'nde bulunan 688, 689, 693, 726, 730 numaralı sokaklar ile Bağcılar ve Şehit Mustafa Güneş sokaklarında ise saat 10.00 ile 18.00 arasında manevra çalışması sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

KAĞITHANE

31 Ocak 2026 tarihinde Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi genelinde saat 10.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

31 Ocak 2026 tarihinde Silivri ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan birden fazla elektrik kesintisi yapılacaktır. Gümüşyaka Mahallesi'nde Aydıncık, Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Derince, Dilovası, Emirsultan, Ertuğrulgazi, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Memduhoğlu, Samandağ ve Silifke sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Alibey Mahallesi Halim Uluşahin ve Mümin Ark sokakları ile Fatih Mahallesi'nde Ayhan Karakiraz, Bünyamin Çıkmazı, Davulcu Salih, Gelişim, Halim Uluşahin, Hastane, Hasippaşa, Işıklar, Kumru, Leylak, Ok, Okul, Pir, Sülün, Varyemez, Yazarlar, Yüken ve Özertem sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeni Mahalle Beyza Çıkmazı, Mümin Çengel ve Şair Baki sokaklarında aynı saatler arasında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır. Ayrıca Beyciler Mahallesi Beyazağaç ve Sağduyu Sokak'ta yeni trafo merkezi tesisi çalışması sebebiyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecektir.