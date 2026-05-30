İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 31 Mayıs-1 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Nusret Sokak'ta 1 Haziran 2026 tarihinde saat 00.05 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

Cihangir Mahallesi'nde Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokaklarında; Merkez Mahallesi'nde ise Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi'nde bulunan Asya, Katip Ahmet ve Talimhane sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Gümüşlü, Günay, Günsu, Muhsin Yazıcıoğlu, Taşova, Uğur ve Yavuz sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Barbaros, Berrak, Beypınarı, Can, Dinç, Esinti, G 5000, Göknar, Kaptan, Karacan, Taşova, Uluçınar ve Çakmak sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Asil, Aydemir, Bayar, Duman, Gülay, Muhsin Yazıcıoğlu, Osmanlı ve Önder sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Akvaryum, Aytaç, Begüm, Bostan, Darpane, Deniz, Duygu, Gökçe, Güneş, Hasan Tahsin, Işıl, Kıvanç, Merve, Mimar, Mithat Paşa, Sebat, Seçkin, Sungur, Sistem, Ziya Gökalp, Özel ve Özkan sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Celaliye Mahallesi ile Kamiloba ve Ulus mahallelerinin belirtilen sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Celaliye Mahallesi'ndeki çok sayıda cadde ve sokak ile Kamiloba Mahallesi'ndeki Asıl ve İstanbul sokakları, Ulus Mahallesi'ndeki İsmetpaşa Sokak etkilenecektir.

Sarıyer

Maslak Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran, AOS 38, AOS 39, AOS 40, AOS 41, AOS 42, AOS 43 ve Büyükdere Caddesi çevresinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 01.30 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Yeni ve Kemer mahallelerinin belirtilen sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçeköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Hanımeli, Karacaova, Serhatter, Valide Sultan ve İnönü sokakları ile Kemer Mahallesi'nde bulunan Valide Sultan Sokak'ta 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemer Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli mahallelerinde bulunan belirtilen cadde ve sokaklarda 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan 16., 18. ve 19. sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Sokak çevresinde 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan 2481. Sokak'ta 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 104., 106. ve 107. sokaklarda 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

50. Yıl Mahallesi'nde bulunan belirtilen cadde ve sokaklarda 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

51. Yıl Mahallesi'nde bulunan 2000, 2001, 2002, 2006, 2078, 2080, 2081 ve 2082. sokaklar ile I Sokak'ta 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

52. Yıl Mahallesi'nde bulunan 2000, 2033, 2036, 2037, 2038, 2042, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2189 ve 2190. sokaklar ile A ve B sokaklarında 1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.