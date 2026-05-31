Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

Nevşehir'de araçtan inerek, babasından kaçan zihinsel engelli bir kişi düştüğü deredeki ağaçta asılı kaldı. Şahıs, ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu dereden çıkarılırken, şahsın babasından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 152. Sokak'ta meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.B., ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek, kaçmaya başladı. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan S.B. uzun süre kaçtı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu S.B. bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

S.B.'nin babasından kaçtığı an ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NEVŞEHİR

