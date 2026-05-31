28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltında

Zonguldak'ta kız arkadaşının "3 kişi geldi bıçakladı" ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin kız arkadaşı ise olaydan sonra gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Hacıali köyünde gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.Ç. eve gelen 3 kişinin erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ı bıçaklayarak yaraladığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları gencin bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınan Ercan Kolçak'ın cenazesi, öğlen namazını müteakiben öldürüldüğü evinin 200 metre yakınındaki köy mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Kolçak'ın kız arkadaşı K.Ç.'yi gözaltına aldı. K.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı