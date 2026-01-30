İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30-31 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

30 Ocak 2026 tarihinde Hadımköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması yapılacaktır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökhan Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ali Baba, Anka, Emniyet, Fatih, Koza, Kristal, Kuruçay, Medine, Nasrettin Hoca, Okurlar, Seyit Onbaşı, Tepelik ve Uluocak sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

30 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Cami, Karadut, Mektep ve İstiklal sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'ta saat 14.00 ile 19.00 arasında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

30 Ocak 2026 tarihinde Saadetdere Mahallesi'nde 109, 2 ve 93 numaralı sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgut Özal Mahallesi'nde 109, 57, 58, 59, 89, 90, 91 ve 92 numaralı sokaklar ile Oktay Rıfat ve Peyami Safa sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı ilçede Turgut Özal Mahallesi'nde 55, 63, 65, 66, 67, 68 ve 70 numaralı sokaklarda saat 14.00 ile 19.00 arasında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

30 Ocak 2026 tarihinde Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi, Kadıoğlu ve Nergiz sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi'nde Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak ve Şahin 1 sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan, Çam ve Çiğdem 3 sokaklarında saat 09.00 ile 13.00 arasında abone bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

30 Ocak 2026 tarihinde Hürriyet Mahallesi 128. Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

30 Ocak 2026 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.