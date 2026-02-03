İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

03 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Merkez Tayakadın Mahallesi'nde Adım, Arabacılar, Arkadaş, Bağlar Sırtı, Beliz, Berat, Beyaz Zambak, Bezirgan, Cephanelik, Cephanelik Üstü, Demir Ali, Feray, Gülbahar, Karanfil, Kesebir, Kırçiçeği, Köyiçi, Mezarlık Arkası, Neslihan, Olgun Çıkmazı, Tayakadın Terkos, Tayakadın Yassıören ve İniş sokaklarında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma kapsamında Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1407 1 Sokak da etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi genelinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması yapılacağından elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

03 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi'nde 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2634 numaralı sokaklar ile Karaoğlanoğlu Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Demirkapı Mahallesi'nde 1730, 1731, 1732, 1734, 1737 ve 1742 numaralı sokaklar ile Velioğlu Sokak'ta önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Fatih Mahallesi'nde 1754, 1755, 1759, 1766 numaralı sokaklar ile Pazar, Velioğlu ve Şehit Hacı Alkan sokaklarını da kapsayacaktır.

Yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Göztepe Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

03 Şubat 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 13.30 ile 17.30 saatleri arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi genelinde ve Mercedes Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması sebebiyle ikinci bir elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

03 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi'nde Atakent, Cebeci ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Dereağzı Mahallesi'nde Bülbül, Seher, Serhat ve Yağmur sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

03 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1042 Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nde 259, 260, 276, 278, 282 ve 285 numaralı sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Tuna Mahallesi'nde 724, 724 1, 727 numaralı sokaklar ile Bağcılar Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saat aralığında Fatih Mahallesi'nde 267, 268, 269, 272, 273 ve 279 numaralı sokaklarda da yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.