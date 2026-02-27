İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu ve Koçman Sokak ile Bağlar Mahallesi Koçman Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1393, 1394, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414 ve 1415. sokaklar ile Fevzi Çakmak ve Şehit Hidayet Yılmaz sokaklarında; ayrıca Güneşli Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1396, 1397, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 ve 1409. sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak'ta; ayrıca Güneşli Mahallesi 1313, 1344, 1356, 1357, 1358, 1359 ve 1360. sokaklar ile Fevzi Çakmak Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Güneşli Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.15 ile 15.00 arasında Merkez Güneşli Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 12.00 ile 15.00 arasında Merkez Kemalpaşa Mahallesi 1895 ve 1899. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Saat 09.00 ile 12.00 arasında Bakırköy Basınköy Mahallesi Gülistan Sokak, Yenimahalle Mahallesi 10 Temmuz Sokak ve Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta; ayrıca Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak ile Sümer Mahallesi 19/3, 209, 213, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/6, 28/7, 30, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11 ve 30/12. sokaklar ile Adnan Kahveci, Merv, Prof. Dr. Turan Güneş ve Şehit Er Davut Baş sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Saat 08.00 ile 15.00 arasında Sahil Mahallesi Ayça, Cenk, Hasır, II. Beyazıt, Kader, Yıldız ve İlke sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Yakupolu Mahallesi 198, 200, 59, 65 ve 67. sokaklar ile Hürriyet Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.01 arasında Merkez Yakupolu Mahallesi 146, 148, 158, 166, 180, 182, 186, 188, 194, 43, 55 ve 57. sokaklar ile Binnaz, Gaziemir, Hakimiyet, Hürriyet, Kanuni, Kubilay, Sancaktar ve Yakupolu sokaklarında yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Saat 08.00 ile 12.00 arasında Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 1102, 1104, 1105, 1108, 1109 ve 1110. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Merkez Tuna Mahallesi 670, 674 ve 677. sokaklar ile Tuna Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Saat 07.00 ile 15.00 arasında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 931. Sokak'ta; ayrıca Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1324/2, 1325, 1325/1, 1326/1, 1328, 1329 ve 1331. sokaklar ile Cumhuriyet Sokak'ta ve Yunus Emre Mahallesi 1331, 1331/2 ve 1332. sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 08.00 ile 15.00 arasında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Aydın, Aydınlar, Bağlarbaşı, Gülizar Kalfa, Gündüz, Keçeyolu, Kurtoğlu, Küçükköy, Sipahiler, Yeşil, Yüce, Çimenzar ve İdil sokaklarında; Karadeniz Mahallesi 1144. Sokak'ta; Merkez Mahallesi Cumhuriyet, Ferah ve Küçükköy sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 320. Sokak ile Yeni Mahalle Köşk Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.