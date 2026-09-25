İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Denizköşkler Mahallesi'nde Denizköşkler, Ersoy, Gezgin, Nazır, Orhan Veli, Reis, Rüzgarlı, Sait Faik, Savaşçı, Şehit Hüseyin Demiroğlu, Tel ve Zafer sokakları kesintiden etkilenecektir. Ambarlı Mahallesi'nde İzci, Rüzgarlı ve Yanık sokakları; Merkez Mahallesi'nde ise Berat, Çayır, Denizköşkler ve Fatih sokakları elektriksiz kalacaktır.

Bağcılar

Yatırım ve dönüşüm çalışması kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. 15 Temmuz Mahallesi'nde 1427. Sokak, 1448. Sokak ve İstiklal Sokağı etkilenecektir. Göztepe Mahallesi'nde İnönü Sokağı; Mahmutbey Mahallesi'nde ise 2497., 2498. ve 2499. sokaklar ile Gazi Mustafa Kemal, Kültür ve İnönü sokakları elektriksiz kalacaktır.

Büyükçekmece

Abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Firuze Sokağı'nda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Esenler'de gün boyunca farklı saatlerde birden fazla kesinti planlanmıştır.

Abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 08.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesilecektir. Bu kesintiden Birlik Mahallesi'nde 842. Sokak ile Karaoğlanoğlu Sokağı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1140. Sokak, Fatih Mahallesi'nde 233. ve 234. sokaklar ile Aksaray Sokağı, Turgut Reis Mahallesi'nde 439. ve 478. sokaklar etkilenecektir. Oruçreis Mahallesi'nde ise 610., 612., 614., 615., 616. ve 617. sokaklar ile Albayrak ve Oğuzhan sokakları elektriksiz kalacaktır.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekenin yenilenmesi amacıyla Nine Hatun Mahallesi'nin genelinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Birlik Mahallesi'nde 775., 777., 778., 779., 780. ve 781. sokaklar ile Karaoğlanoğlu ve Ulubatlı sokakları etkilenecektir. Aynı saatlerde Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1037. Sokak'tan 1047. Sokak'a kadar olan numaralı sokaklar ile Aşık Veysel, Çinçin Dere, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir ve Ulubatlı sokakları da elektriksiz kalacaktır.

Önleyici bakım çalışması nedeniyle yine 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi'nde kesinti yapılacaktır. Bu kesintiden 528. Çıkmaz ve 528/1. Çıkmaz ile 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 551., 555., 556., 557., 562. ve 566. sokaklar etkilenecektir. Ayrıca Marmara, Şehit Ali Karahan, Şehit Cevdet, Tepe ve Yıldırım sokaklarında da elektrik olmayacaktır.

Kapsamlı trafo merkezi bakımına ait ikinci çalışma 11.30 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Birlik Mahallesi'nde 822., 826., 828., 829., 830. ve 831. sokaklar ile Bahadır, Fatih Sultan Mehmet ve Kazım Karabekir sokakları etkilenecektir. Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise 1006., 1019., 1022., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042. ve 1043. sokaklar ile Bahadır, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir ve Şehit Abdurrahman Ay sokakları elektriksiz kalacaktır.

Esenyurt

Kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde 3020., 3022., 3024., 3037. ve 3041. sokaklar ile Akçaburgaz Sokağı, Osmangazi Mahallesi'nde ise 3117. Sokak etkilenecektir.

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Koza ve Sanayi mahallelerinin genelinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Aynı çalışma kapsamında Akçaburgaz Mahallesi'nin genelinde de 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Önleyici bakım çalışması nedeniyle Gökevler Mahallesi'nde 538. ve 2312. sokaklar ile Adnan Kahveci Sokağı'nda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesilecektir.

Sarıyer

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nde Cemil Çıkmazı, Kumsuyu Özgür, Küçüktepe, Özgürlük, Özgürlük Çıkmazı, Sait Halim Paşa, Tümen, Türkbostanı, Yasemen ve Yenideniz sokakları etkilenecektir. Aynı saatlerde Baltalimanı Mahallesi'nde Anafartalar, Baltalimanı Çayır, Gamze, Gelincikler, Gülyolu, Gürben, Havza, Hayal Çıkmazı, Kırçiçeği Çıkmazı, Koru Üstü, Şehit Sırrı Kaleli, Taşlıbayır, Temiz Çıkmazı, Uygar ve Yetkin sokaklarında da elektrik olmayacaktır.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekenin yenilenmesi amacıyla 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ferahevler Mahallesi'nde Çamlık Koru, Çavdar, Çay, Kaya ve Petunya sokakları elektriksiz kalacaktır. Aynı saatlerde Rumelifeneri Mahallesi'nde Ahmet Şimşek, Ay, Begonya, Büyük Atatürk, Çiftlik, Erkan, Fener Sarmaşığı, Fenergülü, Fesleğen, Fevzi Çakmak, Gonca Feneri Çıkmazı, Hasan Ali Yücel Okulu, Huş, İnönü Muharebe, İstiklal, Kaktüs Çiçeği, Kale, Ketendere, Lalem, Lodos, Menderes Nehri, Orkide, Öreke Kayalığı, Portakal Çiçeği, Rumeli Feneri Bilinmeyen, Rumeli Limanı, Rumeli Papatyası, Rumeli Zambak, Sancak, Sedef, Taka, Türkeli Feneri ve Yonca sokakları etkilenecektir.

Yine şebeke yenileme çalışması kapsamında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Gümüşdere Mahallesi'nde Sarı Çiçek Sokağı; Kısırkaya Mahallesi'nde ise Borda Feneri, Çapa, Denizatı, İncekum, Kiremithane, Kısırkaya, Kuru Dere, Mersin Balığı, Tahlisiye ve Usturmaç sokakları kesintiden etkilenecektir.

Sultangazi

Abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Bu kesintiden 50. Yıl Mahallesi'nde 2195. Sokak, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2278. ve 2320. sokaklar, Sultançiftliği Mahallesi'nde ise 26., 31., 184. ve 186. sokaklar etkilenecektir.