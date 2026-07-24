İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Ersoy ve Orhan Veli sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi’ndeki Adil, Bankacı, Cumhuriyet, Dinçer, Fevzi Çakmak, Fulya, Mezarlık, Rahmi Reis, Yücel ve Şehit Abdullah Kala sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

15 Temmuz Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak, 1486, 1488, 1489, 1491, 1493, 1494, 1496, 1421, 1422, 1423, Cami Yolu ve Halkalı sokaklarında, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kirazlı Mahallesi’ndeki 1141, 1144, 1153, Mehmet Akif ve Zübeyde Hanım sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi’ndeki 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2632, Devekaldırımı ve Halkalı sokaklarında, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Gürpınar Mahallesi’ndeki Millet, Pilot ve Tevfik Fikret sokaklarında, önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

Müeyyetzade Mahallesi’ndeki Arşın, Aynalı Lokanta, Kemeraltı ve Necatibey sokaklarında, önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Osmangazi Mahallesi’ndeki 2647, 2657, 3113, 3121, 3125, 3127, 3129, 3140, 3143, Hadımköy Yolu, Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Deniz Kopuz, Menderes, Sevgi, Özlem ve İrem sokaklarında, önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 26 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

Merkez Mahallesi’ndeki Atatürk, Bülbül, Geyik, Gül, Gün, Gün 1. Çıkmazı, Güvercin, Karaca, Karanfil, Kumru, Leylak, Menekşe, Serdar, Sülün, Taşkent, Tınaz, Çankaya, Çapraz ve Şahin sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 07.30 ile 11.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerindeki Orhan ve Öğretici sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akıncılar Mahallesi’ndeki Horhor ve Posta sokakları ile Güven Mahallesi’ndeki Erguvan, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Menderes, Okul, Sarmaşık, Çalışlar ve İnönü sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki Akçay, Alaybey, Fatih, Kayacık, Ladin, Nazım, Taflan, Yıldırım, Zafer ve Şimşir sokaklarında, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güven Mahallesi’ndeki Tağmaç Sokak’ta, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.