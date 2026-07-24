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LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
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Basketbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak değerlendirilen LeBron James'in Philadelphia 76ers'a katılması, Pennsylvania'da büyük bir sevinç dalgası yarattı. Eyalet Valisi Josh Shapiro, yıldız oyuncunun gelişini kutlamak için eyalet genelinde resmi tatil ilan etti.

NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James'in Philadelphia 76ers'a transferi, Pennsylvania eyaletinde büyük sevinç yarattı. Basketbol dünyasında ses getiren transferin ardından Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, 24 Temmuz'u eyalet genelinde "LeBron James Günü" ilan etti.

VALİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Koyu bir Philadelphia 76ers taraftarı olduğunu sık sık dile getiren Vali Josh Shapiro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LeBron James'in "Kardeşlik Şehri" olarak anılan Philadelphia'ya transfer olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Shapiro paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"LEBRON PHILLY'YE GELİYOR. Pensilvanya Eyaleti Valisi ve koyu bir Sixers taraftarı olarak bugünü LEBRON JAMES GÜNÜ ilan ediyorum. Kardeşlik Şehri'ne hoş geldin, LeBron."

Vali Josh  Shapiro

TARİHİ TRANSFER

41 yaşındaki LeBron James, Los Angeles Lakers'taki sekiz sezonun ardından kariyerinin 24'üncü ve son sezonu için Philadelphia 76ers ile anlaşmaya vardığını açıkladı. NBA tarihinin sayı kralı olan yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada bu kararın kariyerindeki "son karar" olduğunu belirterek, hedefinin bir kez daha şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

James'in, Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın da yer aldığı kadroya katılmasıyla Philadelphia 76ers'ın yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmeye başlandığı ifade ediliyor.

PHILADELPHIA'DA BÜYÜK HEYECAN

LeBron James'in transfer haberi Philadelphia'da büyük heyecan yaratırken, taraftarlar sosyal medyada kutlama mesajları paylaştı. Yerel basın, eyalet genelinde ilan edilen "LeBron James Günü"nün, yıldız oyuncunun Philadelphia'ya gelişinin kent ve eyalet için ne kadar önemli görüldüğünün simgesi olduğunu yazdı.

Lebron'un yeni takımında Türk milli basketbolcu ile Adem Bona da yer alıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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