İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

23 Ocak 2026 tarihinde 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Avcılar ilçesi Merkez Cihangir Mahallesi'nde yatırım kapsamında SCADA/OSOS çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle Ali Ekber Çiçek, Bozdağ, Candarlı, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Demirci, Deryadil, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Elit, Emektar, Felek, Fındık, Gediz, Güldünya, Güneşli, Hamza Yerlikaya, Kahraman, Kalyon, Karınca, Karlı, Kaya, Kelebek, Kırcı, Mehter, Meşrutiyet, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Petek, Petrol Ofisi, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Pirinç, Sakarya, Sanayi, Sıla, Sulukuyu, Tunç, Yaylı, Yuva, Çakıl, İleri ve İncir sokaklarda iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağcılar ilçesinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle Demirkapı Mahallesi'nde 1685, 1686, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744 numaralı sokaklar ile Bağcılar Asfaltı ve Velioğlu Sokak; Yenimahalle Mahallesi'nde 1590 numaralı sokak ve Bağcılar Asfaltı etkilenecektir.

Aynı saatlerde Kirazlı Mahallesi'nde 1103 ve 1104 sokaklar; Yavuz Selim Mahallesi'nde 1073, 1075, 1077, 1101, 1103 numaralı sokaklar ile Cahit Sıtkı Tarancı ve Hürriyet Sokak; Yenimahalle Mahallesi'nde ise 1102, 1565, 1566, 1567, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591 sokaklar ile Ahmet Kabaklı, Birlik ve Hürriyet Sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Demirkapı Mahallesi'nde ayrıca 1694, 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1726, 1727, 1730, 1732, 1733, 1734 ve 1735 sokaklar; Fatih Mahallesi'nde 1760, 1761, 1765, 1766, 1767, 1778, 1823 numaralı sokaklar ile Pazar Sokak kesintiden etkilenecektir.

15 Temmuz Mahallesi'nde ise önleyici bakım çalışması kapsamında 1373, 1374, 1378 numaralı sokaklar ve Fevzi Çakmak Sokak'ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

23 Ocak 2026 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda 08.30 ile 12.30 saatleri arasında ve ayrıca 14.00 ile 17.30 saatleri arasında aynı bölgede iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Beylikdüzü

23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Dereağzı Mahallesi'nde Ahlat ve İnönü Sokaklar; Kavaklı Mahallesi genelinde; Adnan Kahveci Mahallesi'nde Alim, Burçin, Caner, Gülgün, Hatay, Hayat, Köroğlu, Nazlı, Sedef, Selam, Uygar, Çalışlar, Çeltik, İnönü ve Şeker Sokaklar ile Gürpınar Mahallesi Kartal Sokak bu kesintilerden etkilenecektir.

Esenyurt

23 Ocak 2026 tarihinde Esenyurt ilçesinde farklı nedenlerle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Akçaburgaz Mahallesi'nde SCADA/OSOS çalışmaları kapsamında 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, ayrıca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 1992, 1996, 1997 numaralı sokaklar ve Nazım Hikmet Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi genelinde de aynı saatler arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde ise abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.