İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ömerli Mahallesi ve çevresinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Avcılar

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Deniz Köşkler ve Denizköşkler mahallelerinin bazı bölgelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacaktır.

Bakırköy

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Kartaltepe Mahallesi’ndeki Alpullu, Kıbrıs, Yeşil Adalı, Ülkü, İhsan Kalmaz, İncirli, Ahu, Başarı, Necmettin Sadak, Pelinli, Pembe Ay, Yavuklular, Yakup Şevki, Aydın Yuva, Baharlı Bahçe, Bahçesaray, Limon Çiçeği ve Sayfiye sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Yenimahalle’deki 10 Temmuz, General Kani Elitez, Hatboyu Çıkışı, Karakol, Mera ve Yanık Ses sokakları da kesintiden etkilenecektir.

Zuhuratbaba Mahallesi’nde Akıncılar, Bakır, Vankulu, Zümrüt Evler, İncirli, Akatlar, Dr. Tevfik Sağlam, Haksever, Hüdaverdi, Hüdaverdi Çarşısı, Karabal, Sarsılmaz, Türkiş, Yavuzevler Mektep, Yüce Tarla, Özkul ve Tatlınar sokaklarında da elektrik kesintisi yapılacaktır.

Osmaniye Mahallesi’ndeki Aydın Yuva ve Olgunlar sokakları ile Yeşilköy Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Sokak da kesintiden etkilenecektir.

Kesintiler, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacak ve çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilecektir.

Başakşehir

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Başakşehir Mahallesi’ndeki Cahit Zarifoğlu, Nurettin Topçu ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Güvercintepe Mahallesi’ndeki 15, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 ve 1124 numaralı sokaklar ile Ahenk, Ahmet Yesevi, Akbulut, Altun, Boztepe, Cumhuriyet, Değirmen, Ertekin, Esin, Fatih, Ferman, Gerger, Gökdemir, Görümlü, Gül, Güler, Güner, Karadeniz, Karakuzu, Katmer, Kayyum, Lodos, Obruk, Orhangazi, Pınartepe, Sabır, Sadabat, Sürmeli, Çalıkuşu, İpekyolu, Şefaat, Yaman ve Yeşilyurt sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güvercintepe Mahallesi’ndeki kesintiler, yatırım ve yük bölümü çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır. Tüm çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilecektir.

Beylikdüzü

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00’te başlayacak elektrik kesintisi, 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 03.00’e kadar devam edecektir. Barış Mahallesi’ndeki Fidangör Sokak ile Büyükşehir Mahallesi’ndeki Atatürk Sokak, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecektir.

Esenyurt

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Çınar Mahallesi’ndeki 1403 ve 1467 numaralı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.05 arasında Akçaburgaz Mahallesi’ndeki 153, 3102 ve 3137 numaralı sokaklar ile Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacaktır.

Gaziosmanpaşa

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Karayolları Mahallesi’nin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karayolları Mahallesi’ndeki 646, 647 ve 647/1 numaralı sokaklar ile Abdi İpekçi Sokak kesintiden etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’ndeki 563, 565, 565/1, 565/2, 571/1, 571/2, 571/3, 571/5, 573, 1410 ve 1410/3 numaralı sokaklar ile Adem Yavuz ve Lütfi Aykaç sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kaynak bilgide Silivri ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi de aynı çalışma kapsamında belirtilmiştir. Çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Silivri

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kurfallı Mahallesi’ndeki Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Kale, Kavis, Koruçeşme, Safranbolu, Sancaktar ve Sıhhiye sokaklarında, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Fener Mahallesi’ndeki Fenerbahçe ve Harman Pınar sokakları da yenileme çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecektir.

Alipaşa Mahallesi’ndeki Necati Kartal Sokak ile Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Profesör Muammer Aksoy, Nardenk ve Pırıltı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nin bazı bölgelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacağı belirtilmiştir. Tüm çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilecektir.