Haberler

Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı Haber Videosunu İzle
Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da çevre yolunda seyir halindeki otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan lüks bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracın sürücüsü, otomobilini emniyet şeridine çekip kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

MİLYONLUK ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen sardığı lüks otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

CHP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç