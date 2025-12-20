İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 20 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
ARNAVUTKÖY
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler: Merkez Ömerli Mahallesi Tunaboyu Sokak
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması kapsamında yeni orta gerilim tesisi
Etkilenen bölgeler:
Merkez Balaban Mahallesi Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık, Buse, Eminbey, Firdevs, Harmanlar, Irmak, Kara Çınar, Kartal, Kufalı, Mehmetçik, Meşe, Pençe, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa, Yalı, Yoncalık, Çağdaş, Çemenzar, Şen Sokaklar
Boyalık Mahallesi Boyalık, Kufalı, Tayakadın Yassıören Sokaklar
ESENLER
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler: Merkez Tuna Mahallesi 668., 670., 675., 680., 681. Sokaklar ve Tuna Sokak
BAĞCILAR
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler: Merkez 100. Yıl Mahallesi 2235. Sokak
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler: Merkez Sancaktepe Mahallesi 913. Sokak
BAHÇELİEVLER
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen bölgeler:
Kocasinan Merkez Mahallesi Kocasinan Bağcılar Yolu
Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak
Kazım Karabekir Mahallesi 234., 235., 237. ve 317. Sokaklar
Yıldıztepe Mahallesi 541. Sokak
BAŞAKŞEHİR
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen bölgeler: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu, Pınar, Seda, Yalın, Yeşiltepe, Şirinevler Sokaklar
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen bölgeler:
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy, Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kemalettin Tuğcu, Neşe Sokaklar
Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu ve Hadımköy Bahçeşehir Yolu
BEŞİKTAŞ
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Muradiye, Türkali, Vişnezade, Abbasağa, Cihannüma, Dikilitaş, Sinanpaşa ve Yıldız Mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokak
BÜYÜKÇEKMECE
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 02.00 arasında
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Sokak
Esenyurt Akçaburgaz ve Osmangazi Mahallelerinde çeşitli sokaklar
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler: Sinanoba Mahallesinde Akkaya, Akşit, Asude, Aydınız, Ayçiçeği, Barlas, Baybora, Begüm ve çevresindeki sokaklar
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.30 ile 03.30 arasında
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler: Sinanoba Mahallesinde Akkuzu, Aktay, Arısal, Başar, Bilgili, Demirtürk, Ertekin, Güzergah ve çevresindeki sokaklar
KÜÇÜKÇEKMECE
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler: Halkalı Merkez Mahallesi Arzu, Basın Ekspres, Dereboyu, Elmalı Sokaklar
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler: Yeni Mahalle ARA 3 ve Temel Sokak
GAZİOSMANPAŞA
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 04.00 arasında
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen bölgeler:
Barbaros Hayrettin Paşa, Merkez, İsmetpaşa, Uğur Mumcu ve Sultan Çiftliği Mahallelerinde çok sayıda sokak
SULTANGAZİ
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında
Kesinti nedeni: TEİAŞ çalışması
Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi
• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında
Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması
Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi 2537., 2550., 2552. ve 2556. Sokaklar