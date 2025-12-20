İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Merkez Ömerli Mahallesi Tunaboyu Sokak

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması kapsamında yeni orta gerilim tesisi

Etkilenen bölgeler:

Merkez Balaban Mahallesi Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık, Buse, Eminbey, Firdevs, Harmanlar, Irmak, Kara Çınar, Kartal, Kufalı, Mehmetçik, Meşe, Pençe, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa, Yalı, Yoncalık, Çağdaş, Çemenzar, Şen Sokaklar

Boyalık Mahallesi Boyalık, Kufalı, Tayakadın Yassıören Sokaklar

ESENLER

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Merkez Tuna Mahallesi 668., 670., 675., 680., 681. Sokaklar ve Tuna Sokak

BAĞCILAR

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Merkez 100. Yıl Mahallesi 2235. Sokak

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Merkez Sancaktepe Mahallesi 913. Sokak

BAHÇELİEVLER

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Kocasinan Merkez Mahallesi Kocasinan Bağcılar Yolu

Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak

Kazım Karabekir Mahallesi 234., 235., 237. ve 317. Sokaklar

Yıldıztepe Mahallesi 541. Sokak

BAŞAKŞEHİR

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu, Pınar, Seda, Yalın, Yeşiltepe, Şirinevler Sokaklar

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy, Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kemalettin Tuğcu, Neşe Sokaklar

Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu ve Hadımköy Bahçeşehir Yolu

BEŞİKTAŞ

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Muradiye, Türkali, Vişnezade, Abbasağa, Cihannüma, Dikilitaş, Sinanpaşa ve Yıldız Mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokak

BÜYÜKÇEKMECE

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 02.00 arasında

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Sokak

Esenyurt Akçaburgaz ve Osmangazi Mahallelerinde çeşitli sokaklar

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler: Sinanoba Mahallesinde Akkaya, Akşit, Asude, Aydınız, Ayçiçeği, Barlas, Baybora, Begüm ve çevresindeki sokaklar

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.30 ile 03.30 arasında

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler: Sinanoba Mahallesinde Akkuzu, Aktay, Arısal, Başar, Bilgili, Demirtürk, Ertekin, Güzergah ve çevresindeki sokaklar

KÜÇÜKÇEKMECE

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölgeler: Halkalı Merkez Mahallesi Arzu, Basın Ekspres, Dereboyu, Elmalı Sokaklar

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler: Yeni Mahalle ARA 3 ve Temel Sokak

GAZİOSMANPAŞA

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 04.00 arasında

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Etkilenen bölgeler:

Barbaros Hayrettin Paşa, Merkez, İsmetpaşa, Uğur Mumcu ve Sultan Çiftliği Mahallelerinde çok sayıda sokak

SULTANGAZİ

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında

Kesinti nedeni: TEİAŞ çalışması

Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi

• 20 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında

Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması

Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi 2537., 2550., 2552. ve 2556. Sokaklar