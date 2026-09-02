İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Dursunköy Mahallesi’nde Ağıl Bayır, Basir, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy Baklalı, Dursunköy Boyalık, Dursunköy Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik ve Özçetin sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yassıören Mahallesi’nin bazı bölgelerinde de 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tayakadın Mahallesi Akıncılar Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Aslı, Gürani, Kerem, Yunus 1 ve İmren sokakları ile Çobançeşme Mahallesi’nde Aladağ, Arda, Aslı 1, Fatih, Fidan, Köprülü, Meriç 1 ve Çoruh sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak ve Mektep Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mahallesi Konak ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakuplu Merkez Mahallesi ile Yakuplu Mahallesi’nin bazı bölgelerinde de 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Fevzi Çakmak Mahallesi 1126. Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yavuz Selim Mahallesi Medrese, Merdiven ve İstanbul sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Hürriyet Mahallesi’nde 2208. Sokak, Ahududu, Dalgıç, Dut, Fundalık, Hüme, Kendir, Kıyı, Papağan, Saka ve Turna sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi Mahallesi’nde 2609. Sokak, 2617. Sokak, Aşık, Fesleğen, Itır, Küpe Çiçeği, Küçük Ayazma ve Tayfun sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı Mahallesi Papatya Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlarbaşı Mahallesi’nin bazı bölgelerinde aynı tarihte saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlarbaşı Mahallesi Canan, Güllü ve Menekşe sokakları ile Sarıgöl Mahallesi’nde Ada, Ada Aralığı, Ay, Bekçi, Bilgin, Cengaver, Güllü, Güneysu, Güzel, Kamber, Kamer, Kemer, Nazenin, Nazlı, Piyale, Tulumba, Vatan, Çetinkaya ve Şahika sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Alipaşa Mahallesi İbrişim ve İmalat sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mimar Sinan Mahallesi Fahrettin Berktaş, Hasan Düzağaç, Hayrettin Mucuk, Hüsnü Çağlar ve Muharrem Munduz sokaklarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Danamandıra Mahallesi’nde Arda, Arka Dere, Berkin Çıkmazı, Cibali, Dalgın, Erdoğanlar, Eski Cami, Gamlı, Işık Çıkmazı, Kadırga, Mandıra, Ney, Sarıgüzel, Saten Çıkmazı, Taşlık Mevkii, Urallar, Vatan, Yalçındağ Çıkmazı, Yücegökler, Yükseller, Özgürler, Özkanlar, Şakayık Çıkmazı ve Uğur Saltan sokaklarının ilgili bölümlerinde 2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Sultangazi

50. Yıl Mahallesi’nde 2073, 2079, 2080 ve 2081. sokaklarda 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultançiftliği Mahallesi 181. Sokak, 33. Sokak ve Ordu Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Sultançiftliği Mahallesi 13. Sokak ile Esentepe Mahallesi 2399. Sokak’ta 2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.