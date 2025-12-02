İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Yassıören Mahallesi – Fırat Sokak

Merkez – Hadımköy Mahallesi – Dr. Sadık Ahmet Sokak

Hadımköy Mahallesi – çeşitli sokaklar

Yassıören Mahallesi – çeşitli sokaklar

Hastane Mahallesi – çeşitli sokaklar

Merkez – Yassıören Mahallesi – Hadımköy Sokak

Avcılar

09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Ambarlı Mahallesi – Balaban, Laçinel, Tınaztepe, Yavuz sokakları

Beylikdüzü

09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Büyükşehir Mahallesi – Başak, Cumhuriyet, Şehit Kadir Uğur Gürsoy sokakları

Merkez – Kavaklı Mahallesi – 57. Alay, Aksu, Ay, Ayazma, Batı Trakya, Bayram, Bağlar, Burgaz, Bilge Kaan, Bilgi, Didem, Dikmen, Dilara, Gaffar Okkan, Havuz, Kadife, Kanarya, Kar, Karaman, Karlıca, Koç, Marmara, Nadide, Okumuş, Salatin, Zeliha, Çeşme, İstanbul, Şahinbey, Şirin sokakları

Sahil Mahallesi – Seren Sokak

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen bölgeler:

Gürpınar Merkez Mahallesi ve Gürpınar Mahallesi – çeşitli sokaklar

Büyükçekmece

09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Deplase çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Celaliye Mahallesi – Acarlılar, Avcılar, Bağlarbaşı, Beysan, Demirbaş, Göktuğ, Hasret 1, Karadeniz, Kavaklı, Maltepe, Pırlanta, Serdar, Stadyum, Yüksel sokakları

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Atatürk Mahallesi – Atatürk, Boğazköy, Hanımeli 2, Kordonboyu, Marmara, Münir Nurettin Selçuk, Münir Özkul, Müzeyyen Senar, Zambak sokakları

Esenyurt

09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen bölgeler:

Bağlarçeşme Mahallesi – 1207. ve 1210. sokaklar

09.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Akçaburgaz Mahallesi – çeşitli sokaklar

Merkez – Akçaburgaz Mahallesi – 1589., 3040., 3086. sokaklar ve Hadımköy Yolu Caddesi

10.00 – 11.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Akçaburgaz Mahallesi – çeşitli sokaklar

Bahçelievler

07.00 – 11.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Şirinevler Mahallesi – Çayırbaşı Sokak

08.00 – 12.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Şirinevler Mahallesi – Akgün, Bahadır 1, Ferhat 1, Gaziler sokakları

Güngören

09.00 – 13.00

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Merkez Mahallesi – Ali Ruhi Bozkır, Burçak, Sandal sokakları

09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen bölgeler:

Merkez – Mehmet Nesih Özmen Mahallesi – Ceviz, Mehmet Akif Ersoy, Sedir, Yüksel sokakları

Gaziosmanpaşa

09.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen bölgeler:

Yeni Mahalle – 541/1., 594., 595. sokaklar ve Cebeci Sokak

Merkez Mahallesi – Çukurçeşme Sokak

Karayolları Mahallesi – Abdi İpekçi Sokak