İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
2 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor.
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
08.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Yassıören Mahallesi – Fırat Sokak
Merkez – Hadımköy Mahallesi – Dr. Sadık Ahmet Sokak
Hadımköy Mahallesi – çeşitli sokaklar
Yassıören Mahallesi – çeşitli sokaklar
Hastane Mahallesi – çeşitli sokaklar
Merkez – Yassıören Mahallesi – Hadımköy Sokak
Avcılar
09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Ambarlı Mahallesi – Balaban, Laçinel, Tınaztepe, Yavuz sokakları
Beylikdüzü
09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Büyükşehir Mahallesi – Başak, Cumhuriyet, Şehit Kadir Uğur Gürsoy sokakları
Merkez – Kavaklı Mahallesi – 57. Alay, Aksu, Ay, Ayazma, Batı Trakya, Bayram, Bağlar, Burgaz, Bilge Kaan, Bilgi, Didem, Dikmen, Dilara, Gaffar Okkan, Havuz, Kadife, Kanarya, Kar, Karaman, Karlıca, Koç, Marmara, Nadide, Okumuş, Salatin, Zeliha, Çeşme, İstanbul, Şahinbey, Şirin sokakları
Sahil Mahallesi – Seren Sokak
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen bölgeler:
Gürpınar Merkez Mahallesi ve Gürpınar Mahallesi – çeşitli sokaklar
Büyükçekmece
09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Deplase çalışması
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Celaliye Mahallesi – Acarlılar, Avcılar, Bağlarbaşı, Beysan, Demirbaş, Göktuğ, Hasret 1, Karadeniz, Kavaklı, Maltepe, Pırlanta, Serdar, Stadyum, Yüksel sokakları
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Atatürk Mahallesi – Atatürk, Boğazköy, Hanımeli 2, Kordonboyu, Marmara, Münir Nurettin Selçuk, Münir Özkul, Müzeyyen Senar, Zambak sokakları
Esenyurt
09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen bölgeler:
Bağlarçeşme Mahallesi – 1207. ve 1210. sokaklar
09.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Akçaburgaz Mahallesi – çeşitli sokaklar
Merkez – Akçaburgaz Mahallesi – 1589., 3040., 3086. sokaklar ve Hadımköy Yolu Caddesi
10.00 – 11.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Akçaburgaz Mahallesi – çeşitli sokaklar
Bahçelievler
07.00 – 11.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Şirinevler Mahallesi – Çayırbaşı Sokak
08.00 – 12.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Şirinevler Mahallesi – Akgün, Bahadır 1, Ferhat 1, Gaziler sokakları
Güngören
09.00 – 13.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Merkez Mahallesi – Ali Ruhi Bozkır, Burçak, Sandal sokakları
09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen bölgeler:
Merkez – Mehmet Nesih Özmen Mahallesi – Ceviz, Mehmet Akif Ersoy, Sedir, Yüksel sokakları
Gaziosmanpaşa
09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen bölgeler:
Yeni Mahalle – 541/1., 594., 595. sokaklar ve Cebeci Sokak
Merkez Mahallesi – Çukurçeşme Sokak
Karayolları Mahallesi – Abdi İpekçi Sokak