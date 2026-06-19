İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Beyoğlu, Fidan ve Kanarya sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Ambarlı Mahallesi’nde Nehir ve Önder sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

Merkez Yenimahalle’de 10 Temmuz Sokak’ta ve Yeşilköy Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak’ta 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeşilköy Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Merkez Kamiloba Mahallesi’nde Kılıçarslan Sokak’ta; Kumburgaz Mahallesi’nde Arda, Dedebahçe, Dr. Sadık Ahmet, Eğrelti, Gecesefası, Çançiçeği ve Çim sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Celaliye Mahallesi’nde Güvercinlik Sokak’ta 19 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Merkez Tuna Mahallesi’nde 702, 703 Çıkmaz, 704, 705, 706, 707 ve Osman Gazi sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1041. Sokak’ta 19 Haziran 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Tuna Mahallesi’nde 695, 696, 697 ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Birlik Mahallesi’nde 873. Sokak’ta; Havaalanı Mahallesi’nde Ferman, Forum, Fosfor, Fuar, Garanti, Gaye, Gazanfer, Gazeteci, Gelenek, Görgü, Görkem, Göze, Gözlet, Göztepe, Güldürü, Gülyüzü, Güngör, Güçlü, Haber, Habeş, Hizmet ve Taşocağı sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesinde 19 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Havaalanı Mahallesi’nde Anadolu, Ferman, Fosfor, Foto, Funda, Fuzuli, Füze, Galata, Galeri, Galip, Ganimet, Gar, Garanti, Gayret, Gazel, Gazeteci, Gazi, Gaziler Çıkmazı, Hizmet, Mehmet Akif İnan ve Uludağ sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 16.30 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1340, 1342, 1343, 1512, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1530, 1537, 1538, 1540, 1542, 1543, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1564, 1602, 1603, 1604, 1606, 1618 ve Erzurum Kongre sokaklarında; Talatpaşa Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Sokak’ta; Yeşilkent Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Sokak’ta; Örnek Mahallesi’nde 1382, 1383, 1448, 1449, 1451, 1454, 1458, Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Battalgazi Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak’ta; İstiklal Mahallesi’nde 2630, 5. Şiir, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çınar ve Örnek mahallelerinde 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Haznedar Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde 07.30 ile 11.30 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Akıncılar Mahallesi’nde Posta ve Çeliktürk sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

Merkez Maslak Mahallesi’nde Maslak Meydan Sokak’ta 19 Haziran 2026 tarihinde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Darüşşafaka Mahallesi’nde Atalar, Çağdaş Boğaziçi Sitesi Yolu ve Açelya sokaklarında; Pınar Mahallesi’nde Balabandere, Fener Çiçeği, Tarih ve Çamlıbel sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

Merkez Esentepe Mahallesi’nde 2852, 2853, 2854, 2855, 2857, 2858, 2869, 2869/1, 2870/1, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2959, 2960, 2961, 2962 ve 2966. sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Cebeci Mahallesi’nde 2606, 2607 ve Eski Edirne Asfaltı sokaklarında; Malkoçoğlu Mahallesi’nde Eski Edirne Asfaltı Sokak’ta; İsmetpaşa Mahallesi’nde 80. Sokak ve Eski Edirne Asfaltı Sokak’ta 19 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2252, 2253, 2254, 2255, 2257, 2261, 2262, 2263, 2271, H, Hoca Ahmet Yesevi ve Orhan Gazi sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

Merkez Beştelsiz Mahallesi’nde 101, 102, 104, 107/1, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 307, Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Dr. Sadık Ahmet ve Prof. Dr. Muammer Aksoy sokaklarında; Nuripaşa Mahallesi’nde 12. Sokak’ta; Telsiz Mahallesi’nde Dr. Sadık Ahmet ve Dursun Kılıç sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Merkez Selimpaşa Mahallesi’nde 2107, 2113, 2114, 2116, 2117 ve 2118. sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.