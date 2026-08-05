Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay

ABD'li televizyon yıldızı Kristin Cavallari, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi. Tatil karelerini takipçileriyle paylaşan 39 yaşındaki ünlü isim, fit görüntüsüyle beğeni topladı.

Cavallari'nin peş peşe yaptığı paylaşımlar konuşulurken, Taylor Swift'in eşi Travis Kelce ile yıllar önce gerçekleştirdiği podcast sohbeti de yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

"SANA RESMEN AŞIKTIM"

Kelce'nin, Taylor Swift ile ilişkisini kamuoyuna duyurmadan kısa süre önce Cavallari'nin programına konuk olduğu görüntüler yeniden paylaşılmaya başlandı. Program sırasında Cavallari, Kelce'ye "Catching Kelce" programını izlediğini belirterek, "Seni ilk kez 2016'da izledim. O dönem televizyondaki en büyük aşkımdın, sana resmen aşıktım" ifadelerini kullandı.

KELCE'DEN DİKKAT ÇEKEN İLİŞKİ YORUMU

Kelce ise ilişkiler konusunda aceleci davranmadığını belirterek, ciddi bir ilişki kurabilmek için önce karşısındaki kişiyi iyi tanıması gerektiğini söyledi. NFL yıldızı, ilk heyecanın önemli olduğunu ancak gerçek bağın zamanla oluştuğunu ifade etti.

Bikinili paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettiren Cavallari'nin, yıllar önce Travis Kelce'ye yaptığı bu itirafın tekrar gündeme gelmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com