Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salah transferinin Beşiktaş'ın planları arasında yer almadığını söyleyen Adalı, transfer çalımı iddialarına da yanıt verdi.

"BİZ İSTEMEDİK"

Mohamed Salah transferine ilişkin konuşan Serdal Adalı, "Mohamed Salah transferini biz istemedik. Bunu çok iyi bilsinler. Biz almadık Salah'ı. Yok biz transfer çalımı yemişiz, biz alamamışız... Öyle bir durum yok. Benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden kimse futbolcu alamadı. Bunu camiam çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

Adalı, sezon başında belirledikleri transfer planı doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Yaptığımız transferler ortada. Bu işler sahada belli olur. Ben bu tip yıldız transferlerini çok yaptım. Bunun eğlencesi 3-5 gün sürer. Önümüzdeki sezon ne olacağını hep beraber göreceğiz." dedi.

"VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Serdal Adalı, "Brahim Diaz gündemimizde bulunmuyor. Vlahovic için çalışıyoruz, konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

Yeni transfer Leandro Trossard'ın lisans sürecine de değinen Adalı, İngiltere'den onay beklendiğini belirterek, Belçikalı futbolcunun rövanş karşılaşmasında forma giyebileceğini söyledi.

"TARAFTARIN NE BAĞIRDIĞINI DUYMADIM"

Trossard'ın imza töreninde tribünlerden yükselen Salah tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Adalı, "Taraftarın ne diye bağırdığını o an duymadım. Ne planımızda ne de programımızda vardı. Bazı şeyler önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. Zamanı gelince bu transferin neden gerçekleşmediğini herkes çok daha iyi anlayacak." ifadelerini kullandı.