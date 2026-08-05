Salah'ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah'ın eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dizilerine gönderme yapan paylaşım, bordo-mavili taraftarlar arasında ilgi gördü.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın transferi yankı uyandırmaya devam ederken, bu kez gündem olan isim eşi oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah'ın eşi, Türkiye'ye ve Türk dizilerine gönderme yapan ifadeleriyle dikkat çekti.
"YENİDEN İZLEMEYE BAŞLAYACAĞIM"
Mohamed Salah'ın eşi paylaşımında, "Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım." ifadelerini kullandı. Paylaşım, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kısa sürede bordo-mavili taraftarların ilgisini çekti.
TRANSFERİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasının ardından yapılan paylaşım, Mısırlı yıldızın Türkiye'ye transferine gönderme olarak yorumlandı. Taraftarlar da paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorumla karşıladı.