Salah'ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın transferi yankı uyandırmaya devam ederken, bu kez gündem olan isim eşi oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah'ın eşi, Türkiye'ye ve Türk dizilerine gönderme yapan ifadeleriyle dikkat çekti.

"YENİDEN İZLEMEYE BAŞLAYACAĞIM"

Mohamed Salah'ın eşi paylaşımında, "Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım." ifadelerini kullandı. Paylaşım, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kısa sürede bordo-mavili taraftarların ilgisini çekti.