Haberler

Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi

Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de maliyetiyle sık sık gündeme gelen N'Golo Kante için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Marsilya'nın, sarı-lacivertli yıldızı kiralamayı planladığı öne sürüldü.

  • Marsilya, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve bunun için Fenerbahçe'nin maaşında indirime gitmesini bekliyor.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kante hakkındaki satış iddialarına Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yanıt vererek kendisinden satış talep eden olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans kadar maliyetiyle de konuşulan Fransız orta saha oyuncusuna ülkesinden talip çıktığı öne sürüldü.

MARSİLYA DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Fransız kulübünün transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği, bunun için ise Fenerbahçe'nin Kante'nin maaşında indirime gitmesini beklediği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM TARTIŞMALARA YANIT VERMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Kante hakkında çıkan transfer iddialarına değinmişti.

Yıldırım, "Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden konuşan tek arkadaşım yok. 'Kante'yi satalım' diyen yok. Medya konuşuyor, yazıyor. Sen atlıyorsun, 'Kante'yi aldığımız paraya satarız.' Sana yetkiyi verdim. Haydi bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

MALİYETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye transferinden bu yana yüksek maliyetiyle sık sık gündeme gelen N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla takip edilirken, Marsilya'nın transfer girişiminin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu

Aziz başkan dediğini yaptı!
Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi: Trump'ın tepkisi ne olacak?
Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!