İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Bağlar Mahallesi’nde 15., 18., 20., 21. ve 28. sokaklar ile Mehmet Akif ve Osman Paşa sokaklarında, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi’nde ayrıca 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım ve kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlar Mahallesi’nde 20. Sokak ve Osman Paşa Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Göztepe Mahallesi Maslak Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Kayabaşı Mahallesi’nde, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi Emir Sultan Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Çakmaklı Mahallesi’nde Buyruk, Harbiye, Hicaz, Katip, Makul, Maşuk, Medeniyet, Memleket, Mihrimah ve İnkılap sokaklarında, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Fatih Mahallesi’nde 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 214. ve 215. sokaklar ile Çinçin Dere Sokak’ta, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1050. ve 1059. sokaklar ile Çinçin Dere Sokak’ta, Menderes Mahallesi’nde ise 335. Sokak, Piri Reis Sokak ve Çinçin Dere Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Pazariçi Mahallesi 1. Mine Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

50. Yıl Mahallesi’nde 2111., 2133., 2144., 2145., 2146. ve 2148. sokaklarda, Sultançiftliği Mahallesi 162. Sokak’ta ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143. ve 2144. sokaklar ile I Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2278., 2293., 2294. ve 2323. sokaklar ile Orhan Gazi Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

Mehmet Akif Mahallesi 1. Işık Sokak ve 1. Sancak Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak’ta, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tevfikbey Mahallesi Emrullah Efendi, Eravutmuş ve Mehmet Akif sokaklarında, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.