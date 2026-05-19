İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi’nde Huri ve Mevlana sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi’nde Dr. Mithat Martı Sokak’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

Merkez Mahallesi’nde Fırın, Kıta, Menekşe, Pınar ve Şamlı sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Kocasinan Merkez Mahallesi’nde Anadolu 1, Atatürk, Bal, Balaban, Bindallı, Eski Edirne Yolu, Gazi, Karaburun, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Sancak, Site 1, Site Çıkmazı, Yunus Emre, İlker ve Şehit Zaim Fırat sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde Süphan Sokak’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde Akpınar, Hürriyet, Pınarlı 1 ve Önder sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde Horasan ve Papatya sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir Mahallesi’nde Anafartalar Sokak’ta 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi Sadık Sokak ile Büyükçekmece ilçesindeki Dizdariye Mahallesi’nde bulunan Aydın, Bostan, Enverpaşa, Hasanreis, Kemal Atatürk, Mektep, Sadıkbey, Teyyareci Fethibey, Yurt, Çınar 1 ve İbrahim Ahmetağa sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kavaklı Mahallesi’nde Katip Çelebi, Kocatepe ve Mustafa Kemal sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gürpınar Mahallesi’nde Amber, Cengiz Topel, Ercan, Filiz, Galip Esmer, Gaye, Gündüz, Işık, Kalender, Kum, Kumsal, Kuğu, Namık Kemal, Pekmez, Sakin, Seray, Sezgi, Yayla, Ömür, Öznur, Ülkü, Şafak ve Şenol sokakları ile Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Merkez Mahallesi’nde 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi’nde 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

Merkez Mahallesi’nde Aydınlar, Bahar, Bağ ve Fevzi Çakmak sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi’nde Asalet, Atasözü, Kırlangıç ve Sülün sokakları ile Sanayi Mahallesi Asalet Sokak’ta 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akıncılar Mahallesi Orhan ve Öğretici sokakları ile Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan ve Öğretici sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Barış, Eski Londra Asfaltı, Göksel ve Nadide sokakları ile Tozkoparan Mahallesi’nde Albay Sedat Öcalan, Eski Londra Asfaltı, Ezher, Gülveren, Hakan, Hamiyetli ve Şehit M. Ali Kalkandelen sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve SCADA/OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneştepe Mahallesi’nde Kutsal ve Lale sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

Seyrantepe Mahallesi’nde Acıbadem, Asaf, Buğday, Binnur, Cevher, Cihad, Doğan, Ecrin, Elvan, Hüda, Kağıthane Barbaros, Nato, Nusret, Oğuzeli, Yıldız, Yılmaz, Zühre, Çamözü, Çavdar, Çağdaş, Çelikay, Çetin, Çınarlı, Çile, Çilek ve Çiçekçi sokakları ile Yeşilce Mahallesi’nde Atatürk, Aytekin, Barbaros, Dahi, Damar, Dekan, Demirbaş, Demirbaş Çıkmazı, Denizatı, Dergi, Devir, Dolunay, Donanma, Dostluk, Doğuş, Duygu, Düzenli, Dik, Halil Rahman, Kağıthane Barbaros, Ulubaş, Yıldırım, Yılmaz, Çelik, İbrahim Karaoğlanoğlu ve Şebnem sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şişli

19 Mayıs Mahallesi’nde Binbaşı Refik, Küçük Bahçe, Miralay Kazımbey ve Yeni İlhan sokakları ile Meşrutiyet Mahallesi’nde Albay Sadi Alantar, Dere, Ebe Kızı, Ebe Kızı Çıkmazı, Elhan, Kevser, Küçük Bahçe, Melek, Suna Kıraç, Tuğrul, Yeni İlhan ve İnan Kıraç sokaklarında 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.