Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi’nin Lazio’ya transfer olması bekleniyordu ancak İtalyan ekibi bu transferi iptal etti.

ICARDI LAZIO'YA GİDEMİYOR

Çıkan haberlere göre, 33 yaşındaki Arjantinli golcünün Çizme'ye dönüş hayali bu aşamada gerçekleşmeyecek. Corriere dello Sport'ta yer alan detaylara göre, transferin gerçekleşmemesindeki en büyük etken Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso oldu. Deneyimli çalıştırıcının, Icardi’nin transferine şüpheyle yaklaştığı ve soyunma odasındaki dengeleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle transfere onay vermediği belirtildi.

YÜKSEK MAAŞ VE YEDEK ROLÜ UYUŞMADI

Gattuso'nun hücum hattında Andrea Pinamonti'yi birinci santrfor olarak planladığı, Icardi'nin ise ancak yedek kulübesi hamlesi olabileceğini düşündüğü kaydedildi. Arjantinli yıldızın talep edeceği yüksek maaşın, düşünülen bu yedek rolü ile örtüşmemesi transferin tamamen rafa kalkmasına yol açtı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Daha önce Everton ile de temas kuran ancak sonuç alamayan Arjantinli santrforun yeni adresinin neresi olacağı belirsizliğini koruyor. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 sezonda 134 resmi maçta 77 gol atıp 25 asistlik performans sergilemişti.