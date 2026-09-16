Eğlence mekanında 1 kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya 6 tutuklama

BARTIN'daki eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tabancalı kavgada 1 kişinin öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Geçen pazar gücü gece saatlerinde merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında alkol alan İ.C.Y. (30), İsmail Aksoy (45) ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.'yi sağ kolundan tabancayla, İsmail Aksoy'u ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan İsmail Aksoy, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında eğlence mekanındaki 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşısı çıkan şüphelilerden İ.C.Y. 'Kasten öldürme' suçundan, A.D., S.Ç., E.Ç. ve Ö.Y.K. 'Kasten öldürmeye teşebbüse iştirak' suçundan, Ş.D. ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. R.K. de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı