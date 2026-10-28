İsrail seçim sonuçları (CANLI TAKİP) İsrail başbakanı kim oldu? İsrail seçimlerini kim kazandı? Netanyahu ve Gadi Eisenkot oy oranı kaç?

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İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımında son durum merak ediliyor. Oyların yüzde 84,5'inin sayıldığı seçimlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun sandalye dağılımı belli oldu. Mevcut tabloda iki blok da hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamazken, İsrail seçim sonuçları ve yeni başbakanın kim olacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI: OYLARIN YÜZDE 84,5'İ SAYILDI

İsrail'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 84,5'i sayıldı. Mevcut sonuçlara göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 54, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile yarışını sürdürüyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam 17 sandalye elde etmesi bekleniyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, oy sayımının tamamlanmasıyla milletvekili dağılımının değişebileceğine dikkat çekiliyor. Mevcut tabloda ise iktidar ve muhalefet bloklarının hiçbiri, hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamıyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

İsrail seçimlerinde oyların yüzde 84,5'inin sayıldığı mevcut tabloda, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 54, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile yer alıyor. Bu sonuçlara göre iki blok da tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamıyor.

Muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Arap partileriyle birlikte koalisyon hükümeti kurulması çağrısında bulundu. Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle ortaklık kurulması halinde Mecliste çoğunluğun elde edilebileceğini ifade etti.

İSRAİL BAŞBAKANI KİM OLDU?

İsrail'de seçimlerin ardından yeni başbakanın kim olacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Oyların yüzde 84,5'inin sayıldığı mevcut tabloda Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 54, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 49 sandalye elde ediyor. Her iki blok da hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor.

Mevcut seçim tablosunda yeni başbakanın kim olacağına ilişkin kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Hükümet kurma sürecinde partilerin sandalye dağılımı ve olası koalisyon seçenekleri belirleyici olacak.

NETANYAHU VE GADİ EİSENKOT OY ORANLARI KAÇ?

İsrail seçimlerinde açıklanan mevcut veriler, adayların kişisel oy oranlarından ziyade partilerin ve siyasi blokların sandalye dağılımını ortaya koyuyor. Buna göre Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 22 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

İktidar bloğu toplam 54, muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin ise 6 milletvekili çıkarması bekleniyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN SANDALYE DAĞILIMI

Oyların yüzde 84,5'inin sayılmasının ardından açıklanan mevcut tabloya göre partilerin sandalye dağılımı şöyle:

Likud Partisi: 27 sandalye

Yashar Partisi: 22 sandalye

Birlikte Listesi: 12 sandalye

Ortak Liste: 11 sandalye

Demokratlar Partisi: 8 sandalye

İsrail Evimiz Partisi: 7 sandalye

Şas Partisi: 7 sandalye

Birleşik Tevrat Yahudiliği: 7 sandalye

Yahudi Gücü Partisi: 7 sandalye

Raam Partisi: 6 sandalye

Dini Siyonizm Partisi: 6 sandalye

Söz konusu dağılım, oy sayımı sırasında ortaya çıkan mevcut tabloyu yansıtıyor. Sayımın tamamlanmasıyla partilerin milletvekili sayılarında değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'ya verdiği desteğin ardından seçimlerde gidişatın değiştiğini savundu. Trump, seçim sonucunun Netanyahu açısından kesin bir yenilgi yerine geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta zafere dönüştüğünü ifade etti.

Trump, seçim öncesinde de İsrail seçmenlerine seslenerek Netanyahu'ya destek çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL'DE HÜKÜMETİ KİM KURACAK?

İsrail'de oyların yüzde 84,5'inin sayıldığı mevcut tabloda, hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna ne Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu ne de Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ulaşabiliyor.

Muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Arap partileriyle bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurulması çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail basınında, seçim sonuçlarının ardından koalisyon seçenekleri ve ulusal birlik hükümeti ihtimaliyle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

İsrail seçimlerinde oy sayımının tamamlanması ve hükümet kurma sürecine ilişkin gelişmeler, yeni başbakanın kim olacağı sorusunun yanıtı açısından önem taşıyor.