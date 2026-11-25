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Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliği görevine İsmail Ustaoğlu atandı. Son olarak Balıkesir Valisi olarak görev yapan Ustaoğlu’nun eğitim hayatı, mülki idare kariyeri ve daha önce görev yaptığı iller merak konusu oldu. Peki, İzmir’in yeni Valisi İsmail Ustaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?

İsmail Ustaoğlu, 1968 yılında Düzce’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamlayan Ustaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.

1994 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Ustaoğlu, mesleki gelişimi kapsamında 1995 yılında İngiltere’ye gitti. Burada 8 ay süreyle dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı.

1968 doğumlu olan İsmail Ustaoğlu, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Doğum günü ve ayı belirtilmediği için kesin yaşı bu bilgilere göre değişebilir.

İSMAİL USTAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında dünyaya gelen İsmail Ustaoğlu, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Doğum günü ve ayına ilişkin bilgi paylaşılmadığı için kesin yaşı değişiklik gösterebilir.

İSMAİL USTAOĞLU NERELİ?

İsmail Ustaoğlu, Düzcelidir. 1968 yılında Düzce’de dünyaya gelen Ustaoğlu, ilk ve orta öğrenimini de memleketinde tamamladı.

İSMAİL USTAOĞLU'NUN KAYMAKAMLIK GÖREVLERİ

İsmail Ustaoğlu, mülki idare amirliği kariyerinin ilk döneminde Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Karabük Eskipazar Kaymakam Vekilliği ile başlayan saha tecrübesi, farklı illerdeki görevlerle devam etti.

Ustaoğlu’nun kaymakamlık yaptığı yerler şöyle:

- Karabük – Eskipazar Kaymakam Vekilliği

- Rize – Hemşin Kaymakamlığı

- Van – Saray Kaymakamlığı

- Sivas – Hafik Kaymakamlığı

- Konya – Cihanbeyli Kaymakamlığı

- Bilecik – Osmaneli Kaymakamlığı

İSMAİL USTAOĞLU'NUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLERİ

İsmail Ustaoğlu, 2008 yılında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirildi. Bakanlık bünyesinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Ustaoğlu, 2016 yılında yeniden taşra teşkilatına dönerek valilik görevine atandı.

İSMAİL USTAOĞLU HANGİ İLLERDE VALİLİK YAPTI?

İsmail Ustaoğlu, 2016 yılından itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde valilik görevlerinde bulundu. İlk olarak Bayburt Valiliğine atanan Ustaoğlu, daha sonra Bitlis, Trabzon ve Balıkesir’de görev yaptı.

Ustaoğlu’nun valilik görevleri ve yılları şöyle:

- Bayburt Valiliği (2016-2017): İlk valilik görevini Bayburt’ta yürüttü.

- Bitlis Valiliği (2017-2018): Bayburt’un ardından Bitlis Valisi olarak görev yaptı.

- Trabzon Valiliği (2018-2023): Yaklaşık 5 yıl boyunca Trabzon Valiliği görevini üstlendi.

- Balıkesir Valiliği (2023-2026): 2023 yılında Balıkesir Valisi olarak atandı ve İzmir Valiliğine atanana kadar bu görevini sürdürdü.

İSMAİL USTAOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

İsmail Ustaoğlu evlidir. Üç çocuk ve bir torun sahibi olan Ustaoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İSMAİL USTAOĞLU İZMİR VALİSİ OLARAK ATANDI

Son Valiler Kararnamesi kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir Valiliği görevine getirildi. Böylece Ustaoğlu, daha önce Bayburt, Bitlis, Trabzon ve Balıkesir’de yürüttüğü valilik görevlerinin ardından kariyerine İzmir Valisi olarak devam edecek.