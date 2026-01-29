İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU 2026: MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler?

2026 yılı için İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda temizlik görevlisi alımları yoğun ilgi görüyor. Özellikle ikinci döneme kısa bir süre kala, adaylar TYP başvurularını yakından takip ediyor. Peki, MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? Detaylar...

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen bu alımlar, hem istihdam fırsatı sunuyor hem de okullarda hijyen standartlarının korunmasına katkı sağlıyor.

TYP kapsamında görevlendirilecek temizlik personeli ilanları, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden yayımlanıyor ve başvuru yapacak adaylar, bulundukları il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre işlemlerini gerçekleştiriyor. Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ilanlar yoğun talep görüyor.

MEB TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

2026 yılı MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre farklı tarihlerde açılıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, görevlendirilecek adaylar kura sistemi ile belirleniyor.

İŞKUR e-Şube üzerinden yayınlanan ilanlarda başvuru tarihleri, TYP numarası, başvuru yapılacak il ve ilçe, programın başlangıç ve bitiş tarihleri gibi tüm detaylar yer alıyor. Başvurular bireysel üye girişi ile yapılabiliyor; henüz üyeliği olmayan adayların İŞKUR Portal Sistemi üzerinden kayıt olması gerekiyor.

Başvurular başladı mı sorusuna yanıt olarak, 2026 yılı TYP başvuruları çoğu ilde ilan edilen tarihlerde aktif durumda. Ancak adayların başvuru öncesi bulundukları ilin resmi Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.

MEB TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP kapsamında okullara temizlik görevlisi olarak başvuracak adayların yerine getirmesi gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR'a kayıtlı bireysel üye olmak ve güncel bilgileri sisteme eklemek.

Başvuru yapılan ilin ve ilçenin MEB duyurularına uygun olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak ve emeklilik kapsamında olmamak.

Görevini yerine getirebilecek sağlık ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

TYP başvurularında adayların seçim süreci kura ile gerçekleşiyor. Kura sonuçları, ilgili ilin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabiliyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2026

2026 yılı İŞKUR TYP personel alımları, özellikle okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi pozisyonları için büyük önem taşıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar, adayların başvuru süreçlerini kolayca takip edebilmesi için tüm detayları içeriyor.

Başvurular sırasında adaylar şunları göz önünde bulundurmalı:

Başvuru ekranında TYP numarası ve uygulama alanı girilerek arama yapılabilir.

Sadece uygulama alanı seçilerek de ilanlar listelenebilir. Örneğin, MEB güvenlik veya temizlik görevlisi için ilanlar görüntülenebilir.

Başvuru yapacak adayların bireysel üye olarak giriş yapması şarttır.

İŞKUR TYP personel alımları, hem genç işsizlerin istihdamına katkı sağlıyor hem de okullarda düzenli çalışma ve hijyen standartlarının korunmasına destek oluyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvurusu yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilir:

İŞKUR Portalına Kayıt: Henüz bireysel üye değilseniz, önce İŞKUR sistemine kayıt olmanız gerekir.

Başvuru Ekranına Giriş: Üye girişi yaptıktan sonra TYP başvuru ekranına erişin.

İlan Arama: TYP numarası, uygulama alanı veya başvuru yapılacak il/ilçe bilgilerini girerek uygun ilanları bulun.

Başvuru İşlemleri: İlgili ilanı seçerek başvurunuzu tamamlayın ve başvuru onayını alın.

Kura Takibi: Başvuru tamamlandıktan sonra, kura çekimi ile görevlendirilen adaylar ilan edilir. Sonuçlar, ilgili ilin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilir.