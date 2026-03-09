İran Türkiye SON DAKİKA! İran Türkiye'ye füze mi attı? İran Türkiye'ye mi saldırdı? MSB'den resmi açıklama!

İran Türkiye'ye füze mi attı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğini ve NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi. İran Türkiye son dakika gelişmeleri haberimizde.

İRAN TÜRKİYE'YE FÜZE Mİ ATTI? MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MSB açıklaması, olaydaki füzenin Türkiye'ye ulaşmadan kontrol altına alındığını net şekilde ortaya koyuyor. NATO'nun bölgesel hava savunma kabiliyetlerinin etkinliği bu olayda ön plana çıkmış oldu.

NATO SAVUNMA UNSURLARI MÜHİMMATI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olayda kritik rol oynayan NATO unsurları, Doğu Akdeniz'de konuşlu hava ve füze savunma sistemleriyle balistik mühimmatı başarıyla etkisiz hale getirdi. MSB, mühimmatın Türkiye topraklarına ulaşmadan imha edildiğini ve herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

MSB, imha edilen balistik mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'in boş arazilerine düştüğünü açıkladı. Olayda herhangi bir zarar veya kayıp olmadığı belirtilirken, parçaların düşmesiyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATAR

MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.

Olaya ilişkin Ankara'dan ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz"