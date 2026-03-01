İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı kim oldu? İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı belli oldu mu?

Gerilim tırmanırken İran ordusunun zirvesinde kritik bir değişiklik yaşandı. ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Tümgeneral Muhammed Pakpur'un ardından, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI KİM OLDU?

Tümgeneral Muhammed Pakpur'un ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı'na Ahmet Vahidi atandı. Vahidi, uzun yıllardır Devrim Muhafızları içinde görev yapan deneyimli bir asker ve politikacı olarak biliniyor.

AHMAD VAHİDİ KİMDİR?

Ahmad Vahidi, 27 Haziran 1958 tarihinde İran'ın Şiraz kentinde doğan İranlı bir subay ve siyasetçidir. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nda uzun yıllar görev yaptı ve 1988 yılında Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'nün ilk başkomutanı oldu. 2009–2013 yılları arasında İran Savunma Bakanı olarak görev yaptı, 2021–2024 arasında ise İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Halen İran Rehberlik Konseyi üyesi ve Aralık 2025'ten itibaren Devrim Muhafızları'nın genel komuta yardımcısı olarak görev yapıyor.

AHMAD VAHİDİ KAÇ YAŞINDA?

1958 doğumlu olan Ahmad Vahidi, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

AHMAD VAHİDİ NERELİ?

Ahmad Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz şehrinde doğmuştur.

AHMAD VAHİDİ'NİN KARİYERİ

1980'ler: Lübnan'a giderek Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarında yer aldı.

1988: Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün ilk başkomutanı oldu.

2005–2009: İran Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009–2013: İran Savunma Bakanı.

2021–2024: İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

2025: Devrim Muhafızları genel komuta yardımcılığı ve ardından komutanlık görevine getirildi.

Vahidi, 1994'te Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen AMIA saldırısına ilişkin olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişiler arasında yer alıyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde de bulunuyor. İran makamları ise bu iddiaları reddediyor.