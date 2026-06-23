İngiltere Dünya Kupası var mı, yok mu, İngiltere ne zaman Dünya Kupası kazandı?

Futbolun doğduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere'nin Dünya Kupası performansı merak konusu olmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nı kaç kez kazandığı araştırılan İngiltere, turnuva tarihindeki tek şampiyonluğunu kendi ev sahipliğinde elde etti. İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi hangi yılda geldi, kaç kez finale çıktı ve turnuva tarihindeki başarıları neler? Tüm ayrıntılar haberimizde.

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI VAR MI, YOK MU?

Futbol tarihinin en köklü ülkelerinden biri olan İngiltere'nin Dünya Kupası başarıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle büyük turnuvalar öncesinde "İngiltere Dünya Kupası var mı, yok mu?" ve "İngiltere ne zaman Dünya Kupası kazandı?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası karnesi...

İNGİLTERE'NİN DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VAR MI?

Evet, İngiltere'nin FIFA Dünya Kupası tarihinde bir şampiyonluğu bulunuyor. İngiliz Milli Takımı, Dünya Kupası'nı bugüne kadar yalnızca bir kez kazanmayı başardı. Futbolun doğduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere, uluslararası arenadaki en büyük başarısını 1966 yılında elde etti.

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI'NI NE ZAMAN KAZANDI?

İngiltere, 1966 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Kendi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finale yükselen İngilizler, final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere, uzatma dakikalarına giden karşılaşmayı 4-2 kazanarak tarihindeki ilk ve tek Dünya Kupası zaferini elde etti.

1966 DÜNYA KUPASI FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

1966 Dünya Kupası finali futbol tarihinin en unutulmaz maçları arasında gösteriliyor. İngiltere'nin efsane futbolcusu Geoff Hurst, finalde hat-trick yaparak takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Hurst, Dünya Kupası finalinde üç gol atan ilk ve uzun yıllar boyunca tek futbolcu olarak tarihe geçti.

İNGİLTERE KAÇ KEZ FİNALE ÇIKTI?

İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar iki kez finale yükseldi. İlk finalini 1966 yılında oynayan ve kupayı kazanan İngilizler, ikinci kez ise 2022 öncesindeki turnuvalarda finale çıkamadı. Takım, çeşitli dönemlerde yarı final ve çeyrek final başarıları elde etse de ikinci şampiyonluğuna ulaşamadı.

İNGİLTERE'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

İngiltere, Dünya Kupası tarihinin en istikrarlı milli takımlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle son yıllarda genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çeken İngiliz Milli Takımı, her turnuvada şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Ancak ülkenin tek Dünya Kupası zaferi halen 1966 yılında kazanılan şampiyonluk olarak kayıtlarda yer alıyor.