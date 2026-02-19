İL İL İFTAR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Akşam güneşinin ufukta kaybolmasıyla birlikte milyonlarca kişi aynı sorunun yanıtını arıyor: İftar saat kaçta? İstanbul'dan Hakkari'ye, İzmir'den Gümüşhane'ye kadar birçok ilde akşam ezanının okunacağı dakikalar merak konusu oldu. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Gün boyu süren orucun ardından gözler yine akşam ezanında… İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar "İftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bursa ve Yalova'da sofralar ne zaman açılacak, Adana'da ezan dakikası kaçta? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
İFTAR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026
İstanbul : 18:50
Ankara : 18:35
İzmir : 19:00
Bursa : 18:52
Antalya : 18:49
Adana : 18:42
Konya : 18:39
Mersin : 18:34
Gaziantep : 18:30
Kayseri : 18:28
Samsun : 18:40
Trabzon : 18:45
Eskişehir : 18:46
Denizli : 18:55
Sakarya : 18:53
Balıkesir : 18:46
Aydın : 18:58
Kocaeli : 18:52
Elazığ : 18:22
Malatya : 18:24
Hatay : 18:20
Kahramanmaraş : 18:27
Çanakkale : 18:56
Erzurum : 18:15
Van : 18:12
Şanlıurfa : 18:25
Diyarbakır : 18:28
Muğla : 18:57
Edirne : 18:55
Kırşehir : 18:31
Aksaray : 18:30
Uşak : 18:52
Isparta : 18:50
Burdur : 18:49
Kütahya : 18:48
Zonguldak : 18:50
Rize : 18:46
Ordu : 18:42
Tekirdağ : 18:53
Kırklareli : 18:54
Afyonkarahisar : 18:44
Manisa : 18:57
Batman : 18:26
Amasya : 18:38
Bitlis : 18:17
Bingöl : 18:18
Yalova : 18:49