İL İL İFTAR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Gün boyu süren orucun ardından gözler yine akşam ezanında… İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar "İftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bursa ve Yalova'da sofralar ne zaman açılacak, Adana'da ezan dakikası kaçta? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İFTAR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026

İstanbul : 18:50

Ankara : 18:35

İzmir : 19:00

Bursa : 18:52

Antalya : 18:49

Adana : 18:42

Konya : 18:39

Mersin : 18:34

Gaziantep : 18:30

Kayseri : 18:28

Samsun : 18:40

Trabzon : 18:45

Eskişehir : 18:46

Denizli : 18:55

Sakarya : 18:53

Balıkesir : 18:46

Aydın : 18:58

Kocaeli : 18:52

Elazığ : 18:22

Malatya : 18:24

Hatay : 18:20

Kahramanmaraş : 18:27

Çanakkale : 18:56

Erzurum : 18:15

Van : 18:12

Şanlıurfa : 18:25

Diyarbakır : 18:28

Muğla : 18:57

Edirne : 18:55

Kırşehir : 18:31

Aksaray : 18:30

Uşak : 18:52

Isparta : 18:50

Burdur : 18:49

Kütahya : 18:48

Zonguldak : 18:50

Rize : 18:46

Ordu : 18:42

Tekirdağ : 18:53

Kırklareli : 18:54

Afyonkarahisar : 18:44

Manisa : 18:57

Batman : 18:26

Amasya : 18:38

Bitlis : 18:17

Bingöl : 18:18

Yalova : 18:49