Haberler

İL İL İFTAR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

İL İL İFTAR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akşam güneşinin ufukta kaybolmasıyla birlikte milyonlarca kişi aynı sorunun yanıtını arıyor: İftar saat kaçta? İstanbul'dan Hakkari'ye, İzmir'den Gümüşhane'ye kadar birçok ilde akşam ezanının okunacağı dakikalar merak konusu oldu. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Gün boyu süren orucun ardından gözler yine akşam ezanında… İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar "İftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bursa ve Yalova'da sofralar ne zaman açılacak, Adana'da ezan dakikası kaçta? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İFTAR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026

İstanbul : 18:50

Ankara : 18:35

İzmir : 19:00

Bursa : 18:52

Antalya : 18:49

Adana : 18:42

Konya : 18:39

Mersin : 18:34

Gaziantep : 18:30

Kayseri : 18:28

Samsun : 18:40

Trabzon : 18:45

Eskişehir : 18:46

Denizli : 18:55

Sakarya : 18:53

Balıkesir : 18:46

Aydın : 18:58

Kocaeli : 18:52

Elazığ : 18:22

Malatya : 18:24

Hatay : 18:20

Kahramanmaraş : 18:27

Çanakkale : 18:56

Erzurum : 18:15

Van : 18:12

Şanlıurfa : 18:25

Diyarbakır : 18:28

Muğla : 18:57

Edirne : 18:55

Kırşehir : 18:31

Aksaray : 18:30

Uşak : 18:52

İL İL İFTAR SAATLERİ: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Hakkari, Gümüşhane, Adana'da iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Isparta : 18:50

Burdur : 18:49

Kütahya : 18:48

Zonguldak : 18:50

Rize : 18:46

Ordu : 18:42

Tekirdağ : 18:53

Kırklareli : 18:54

Afyonkarahisar : 18:44

Manisa : 18:57

Batman : 18:26

Amasya : 18:38

Bitlis : 18:17

Bingöl : 18:18

Yalova : 18:49

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı