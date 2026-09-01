İdris Naim Şahin kimdir, İdris Naim Şahin kaç yaşında, nereli, hangi partili?

İdris Naim Şahin’in siyasi kariyeri de araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti’nin kurucu isimleri arasında yer alan ve iki dönem İstanbul milletvekilliği yapan Şahin, 2013 yılında partisinden istifa etti. Sonraki yıllarda farklı siyasi oluşumlarda yer alan Şahin, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’nin Ordu milletvekili adayı oldu.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ PARTİLİ?

Türk siyasetinde uzun yıllar görev alan isimlerden biri olan İdris Naim Şahin, özellikle İçişleri Bakanlığı görevi ve siyasi kariyeriyle tanınıyor. Kaymakamlık ve mülki idare görevlerinin ardından siyasete atılan Şahin, AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer aldı ve farklı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Peki, İdris Naim Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partili? İşte eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şahin, yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Meslek hayatına mülki idare alanında başlayan Şahin, Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Şahin, bürokrasi kariyerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Ayrıca Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

İDRİS NAİM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 1956 doğumlu olan İdris Naim Şahin, 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. Şahin'in doğum yeri ise Ordu'nun Ünye ilçesidir.

İDRİS NAİM ŞAHİN NERELİ?

İdris Naim Şahin Ordu, Ünye doğumludur. Babasının adı Dursun, annesinin adı ise Huriye'dir. Siyasi hayatında da memleketi Ordu ile yakın bağını sürdüren Şahin, 24. Dönem'de Ordu milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

İDRİS NAİM ŞAHİN HANGİ PARTİLİ?

İdris Naim Şahin, siyasi kariyerinin önemli bölümünde AK Parti çatısı altında yer aldı. AK Parti'nin kurucu isimleri arasında bulunan Şahin, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili, 2011 genel seçimlerinde ise Ordu milletvekili seçildi. 61. Hükümet döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Şahin, daha sonraki dönemde AK Parti'den ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde ise Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Dolayısıyla İdris Naim Şahin'in siyasi geçmişinde AK Parti ve daha sonraki süreçte Saadet Partisi öne çıkıyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN SİYASİ KARİYERİ

AK Parti'nin kuruluş sürecinde aktif rol alan Şahin, 2002 yılında İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2007'de yeniden İstanbul'dan milletvekili seçilen Şahin, 2011 seçimlerinde Ordu milletvekili oldu. Aynı dönemde kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

İçişleri Bakanlığı görevi 24 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliğiyle sona eren Şahin, aynı yılın sonunda AK Parti'den istifa etti. 2019 yılında Saadet Partisi tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN EĞİTİMİ VE ÖZEL HAYATI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İdris Naim Şahin, kamu yönetimi alanında da yüksek lisans eğitimi aldı. Kaymakamlık ve mülkiye müfettişliği gibi bürokratik görevlerin ardından siyasette önemli sorumluluklar üstlendi.

İdris Naim Şahin evli ve 6 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilen Şahin, uzun yıllara yayılan bürokrasi ve siyaset kariyeriyle Türk siyasi hayatında tanınan isimler arasında yer almaktadır.