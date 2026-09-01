İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! 'Tahsisli araç' skandalında itiraf geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.,

ESKİ BAKANIN İFADESİ 12 SAYFA TUTTU

İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Başsavcılığın, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi kapsamında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve 283/1. maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçlarından, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiği öğrenildi. Şahin, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

MEHMET ÖZMEN'İ TANIDIĞINI İTİRAF ETTİ

Savcılık, eski bakana yaklaşık 130 ismi tek tek sordu. Şahin, çoğunluğunu tanımadığını söylerken, Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı’yı tanıdığını kabul etti. Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’i ise tanımadığını, isimlerini basından duyduğunu savundu.

"ARACI EN SON HAZİRAN AYINDA KULLANDIM"

Şahin'e yöneltilen en dikkat çekici sorulardan birisi de 34 SL 313 plakalı Volvo S90 oldu. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen'in Muğla'da içerisinde yakalandığı araç, İdris Naim Şahin adına kayıtlıydı. Şahin, Mehmet Özmen’in sahibi ve genel müdürü olduğu SAN Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti.'den kiraladığını kabul ederek, "Bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum” dedi.

"1.000 TL SEMBOLİK BİR RAKAM"

Tartışmalara neden olan, 34 SL 313 plakalı aracın kira sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya da İdris Naim Şahin yanıt verdi. Şahin, Mehmet Özmen’in sahibi olduğu şirketten aracı 25 Aralık 2025 tarihinde kiraladığını ve sözleşmede yıllık kira bedelinin 1.000 TL olarak gösterildiğini söyledi. Şahin, aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını, sadece kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen’e gönderdiğini söyledi. Şahin, "Adıma tahsisli araçları ben kullanırım, fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum” savunmasını yaptı.