Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İDO seferleri iptal mi, hangi seferler yapılamayacak ve iptal edilen seferlerin saatleri neler? İDO, BUDO ve GESTAŞ'ın iptal ettiği seferler, iptallerin nedeni ve yolculara yapılan uyarılara ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizde derledik.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet, İDO bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Kasım Pazar günü üç sefer gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle:

11.15 Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Armutlu - Bursa

11.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

15.30 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

Hava koşullarının seyrine bağlı olarak gün içinde yeni sefer iptalleri yapılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle yolculuk planı olan vatandaşların yola çıkmadan önce İDO'nun güncel duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.

BUDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya ile İstanbul arasındaki karşılıklı seferlerini ve Armutlu bağlantılı seferlerini iptal etti. BUDO'nun iptal ettiği 14 sefer şöyle:

Mudanya - İstanbul: 08.00, 09.30, 13.30, 16.45, 19.15

İstanbul - Mudanya: 08.00, 10.30, 14.00, 17.00, 19.30

Mudanya - Armutlu: 09.30

Armutlu - İstanbul: 10.00

İstanbul - Armutlu: 14.00

Armutlu - Mudanya: 15.30

GESTAŞ VE MARMARA ADALARI SEFERLERİ İPTAL

Kuzey Ege'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferlerini iptal etti.

Marmara Adaları'nda da deniz ulaşımı durdu. Marmara Adaları Belediyesi'nin açıklamasına göre Erdek - Paşalimanı - Avşa - Ekinlik - Marmara hattı, Bandırma - Saraylar hattındaki tüm seferler ve Tekirdağ - Marmara - Avşa - Erdek ile Tekirdağ - Saraylar - Erdek hatlarında planlanan tüm seferler iptal edildi.

SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Seferlerin iptal edilmesine, Marmara ve Ege denizlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya'da rüzgarın saatte 70 ila 90 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji, İstanbul dahil 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

YOLCULARA UYARI

Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların yolculuk öncesinde İDO, BUDO ve GESTAŞ'ın internet siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden güncel sefer durumunu kontrol etmesi gerekiyor. İptal edilen seferler için bilet sahiplerinin, bilet değişikliği ve iade işlemleri konusunda ilgili şirketlerin çağrı merkezleriyle iletişime geçmesi öneriliyor.