Haberler

Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, Hüseyin Ural Aküzüm TFF yöneticisi mi, Galatasaray yöneticisi mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, Hüseyin Ural Aküzüm TFF yöneticisi mi, Galatasaray yöneticisi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol gündemini sarsan son gelişmelerin ardından adı sıkça anılmaya başlayan Hüseyin Ural Aküzüm, en çok merak edilen isimler arasına girdi. Sosyal medyada ve arama motorlarında adı yoğun şekilde aranan Aküzüm'ün kimliği ve görev geçmişi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, TFF yöneticisi mi yoksa Galatasaray yöneticisi mi? İşte Hüseyin Ural Aküzüm'ün hayatı, kariyeri ve üstlendiği görevlere dair merak edilen tüm detaylar...

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, kulüplerde ve federasyonda görev almış isimleri yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu isimlerden biri olan Hüseyin Ural Aküzüm, geçmişte üstlendiği görevlerle dikkatleri üzerine çekiyor. "Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, TFF yöneticisi mi, Galatasaray yöneticisi mi?" sorusu yanıt ararken, Aküzüm'ün futbol camiasındaki yeri ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu. İşte Hüseyin Ural Aküzüm hakkında bilinmesi gerekenler...

HÜSEYİN URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Hüseyin Ural Aküzüm, hukuk alanındaki akademik kimliği ve spor camiasındaki yöneticilik geçmişiyle bilinen bir isim. Avukatlık, arabuluculuk ve tahkim alanlarında mesleki faaliyet yürüten Aküzüm, spor yöneticiliği kariyerinde hem Galatasaray Spor Kulübü'nde hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli görevler üstlendi.

URAL AKÜZÜM KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 1979 doğumlu olan Ural Aküzüm, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşında bulunuyor.

URAL AKÜZÜM NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Ural Aküzüm'ün ailesi Kars kökenli. Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren Aküzüm, eğitim ve iş hayatını bu şehirde sürdürürken ailesinin memleketi Kars ile de bağını korudu.

URAL AKÜZÜM'ÜN EĞİTİM HAYATI

Eğitim hayatında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Aküzüm, yükseköğrenimi için Fransa'ya giderek Montpellier Üniversitesi'nde siyasi ve idari bilimler alanında öğrenim gördü. Ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Aküzüm, kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürerek doktorasını tamamladı.

URAL AKÜZÜM NE İŞ YAPIYOR?

Ural Aküzüm, meslek hayatını hukuk, akademi ve spor yöneticiliği alanlarında sürdürüyor. Kabine Hukuk Bürosu'nun kurucu ortakları arasında bulunan Aküzüm, avukatlığın yanı sıra tahkim, yatırım hukuku, idare hukuku ve alternatif uyuşmazlık çözümü alanlarında çalışıyor. Adalet Bakanlığı'na kayıtlı arabulucu ve uzlaştırmacı olan Aküzüm, marka, patent ve endüstriyel tasarım vekilliği alanında da hizmet veriyor.

URAL AKÜZÜM GALATASARAY YÖNETİCİSİ Mİ?

Ural Aküzüm, spor yöneticiliği kariyerinin önemli bir bölümünü Galatasaray'da geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alan Aküzüm, bu nedenle Galatasaray'ın eski yöneticileri arasında yer alıyor.

URAL AKÜZÜM TFF YÖNETİCİSİ Mİ?

Galatasaray'daki görevlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na giren Aküzüm, federasyon bünyesinde amatör futbol, kadın futbolu ve gençlik yapılanmalarına yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlendi. Ancak bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer almasının ardından TFF'deki görevinden istifa etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi

CHP'den tartışmalı karar! İstanbul'daki kalesini gözden çıkardı

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar

İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fon krizinde 5. dalga! Onlarca gözaltı var, tüm mallara el konuluyor
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Başkana acımasız suikast! Evinin önünde tek kurşunla infaz edildi