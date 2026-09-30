Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, Hüseyin Ural Aküzüm TFF yöneticisi mi, Galatasaray yöneticisi mi?

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Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, kulüplerde ve federasyonda görev almış isimleri yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu isimlerden biri olan Hüseyin Ural Aküzüm, geçmişte üstlendiği görevlerle dikkatleri üzerine çekiyor. "Hüseyin Ural Aküzüm kimdir, TFF yöneticisi mi, Galatasaray yöneticisi mi?" sorusu yanıt ararken, Aküzüm'ün futbol camiasındaki yeri ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu. İşte Hüseyin Ural Aküzüm hakkında bilinmesi gerekenler...

HÜSEYİN URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Hüseyin Ural Aküzüm, hukuk alanındaki akademik kimliği ve spor camiasındaki yöneticilik geçmişiyle bilinen bir isim. Avukatlık, arabuluculuk ve tahkim alanlarında mesleki faaliyet yürüten Aküzüm, spor yöneticiliği kariyerinde hem Galatasaray Spor Kulübü'nde hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli görevler üstlendi.

URAL AKÜZÜM KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 1979 doğumlu olan Ural Aküzüm, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşında bulunuyor.

URAL AKÜZÜM NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Ural Aküzüm'ün ailesi Kars kökenli. Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren Aküzüm, eğitim ve iş hayatını bu şehirde sürdürürken ailesinin memleketi Kars ile de bağını korudu.

URAL AKÜZÜM'ÜN EĞİTİM HAYATI

Eğitim hayatında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Aküzüm, yükseköğrenimi için Fransa'ya giderek Montpellier Üniversitesi'nde siyasi ve idari bilimler alanında öğrenim gördü. Ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Aküzüm, kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürerek doktorasını tamamladı.

URAL AKÜZÜM NE İŞ YAPIYOR?

Ural Aküzüm, meslek hayatını hukuk, akademi ve spor yöneticiliği alanlarında sürdürüyor. Kabine Hukuk Bürosu'nun kurucu ortakları arasında bulunan Aküzüm, avukatlığın yanı sıra tahkim, yatırım hukuku, idare hukuku ve alternatif uyuşmazlık çözümü alanlarında çalışıyor. Adalet Bakanlığı'na kayıtlı arabulucu ve uzlaştırmacı olan Aküzüm, marka, patent ve endüstriyel tasarım vekilliği alanında da hizmet veriyor.

URAL AKÜZÜM GALATASARAY YÖNETİCİSİ Mİ?

Ural Aküzüm, spor yöneticiliği kariyerinin önemli bir bölümünü Galatasaray'da geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alan Aküzüm, bu nedenle Galatasaray'ın eski yöneticileri arasında yer alıyor.

URAL AKÜZÜM TFF YÖNETİCİSİ Mİ?

Galatasaray'daki görevlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na giren Aküzüm, federasyon bünyesinde amatör futbol, kadın futbolu ve gençlik yapılanmalarına yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlendi. Ancak bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer almasının ardından TFF'deki görevinden istifa etti.