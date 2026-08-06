Hradec Kralove Beşiktaş ilk 11’ler, Hradec Kralove Beşiktaş maç kadrosudna kimler var. Trossard oynuyor mu, Trossard neden yok?

Beşiktaş'ın Hradec Kralove deplasmanında çıkacağı kritik UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı öncesinde ilk 11 ve maç kadrosu büyük merak uyandırdı. Özellikle Trossard'ın kadroda yer alıp almadığı, ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ya da kadroda bulunmaması halinde bunun nedeninin ne olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Hradec Kralove- Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri, maç kadrosu ve Trossard'ın son durumu.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa kupalarında avantajlı bir skor elde etmek isteyen siyah-beyazlıların karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Hradec Kralove- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasının yayıncı kuruluşları, maç saati, tarihi ve stat bilgileri netleşti. İşte Hradec Kralove-Beşiktaş maçına ilişkin tüm detaylar...

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hem dijital platformlardan hem de televizyon üzerinden takip etmek mümkün olacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hradec Kralove-Beşiktaş maçı, 06 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki yeni sezon macerasına deplasmanda çıkacağı bu kritik mücadeleyle start verecek.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki mücadele, Çekya'nın Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarının önünde sahaya çıkarken, Beşiktaş ise avantajlı bir skorla rövanşa dönmeyi hedefleyecek.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Hradec Kralove-Beşiktaş karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platforma internet üzerinden erişebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve dijital yayın altyapısı üzerinden şifreli olarak hizmet vermektedir.

TV100 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ayrıca TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TV100'ü izlemek isteyenler, Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden yayına ulaşabilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezonun ilk resmi Avrupa sınavına çıkacak olan Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında alacağı olumlu bir sonuçla rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi gruplarına giden yolda hata yapmak istemezken, futbolseverler de mücadeleyi canlı yayın ekranlarından yakından takip edecek.