A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Millilerin Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk rakibi Hırvatistan olacak. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı salonu araştırıyor. Türkiye-Hırvatistan mücadelesine ilişkin tüm bilgiler belli oldu. Peki, Hırvatistan - Türkiye basket maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Hırvatistan arasındaki Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa karşılaşması HT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 21 Ağustos'ta oynanacak Hırvatistan karşılaşmasının yanı sıra millilerin 22 Ağustos'ta çıkacağı final veya üçüncülük müsabakası da HT Spor ve S Sport üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.

Hırvatistan karşılaşması, A Milli Takım'ın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu öncesindeki hazırlık sürecinde oynayacağı müsabakalardan biri olacak. Milliler, Hamburg'daki turnuvanın ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı, 21 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 18.45'te başlayacak.

Karşılaşma, Almanya'nın Hamburg kentindeki Barclays Arena'da oynanacak. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa ise 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki mücadele, Hamburg'daki Barclays Arena'da oynanacak.

12 DEV ADAM'IN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlık programında yer alıyor.

Türkiye, elemelerin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek. Millilerin bu turdaki ilk rakibi Litvanya olacak.

A Milli Takım, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya'yı konuk edecek. Milliler daha sonra 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzlanda-Türkiye karşılaşması Reykjavik'teki Laugardalshöll Arena'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takımı'nın Litvanya ve İzlanda karşılaşmaları için aday kadrosunun da açıklandığını duyurdu.