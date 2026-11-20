Hasan Arda Kaşıkçı hasta mı, hastalığı ne, HTalks neden yayın yapmıyor ve Kaşıkçı'nın sağlık durumu nasıl soruları, ünlü içerik üreticisinin sosyal medya hesabından paylaştığı videonun ardından takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Takipçilerine her zaman yayın duyurularıyla seslendiğini hatırlatan Kaşıkçı, bu kez yayınsızlık duyurusu yapmak zorunda kaldığını söyledi ve metin yerine video paylaşmayı tercih ettiğini belirtti. Kaşıkçı, videoda hafta başından beri bir takım sağlık sorunlarıyla uğraştığını, bugün sonuçlanan MR tetkiklerinde omzunda bir yırtık ve ayağında ufak bir tümör tespit edildiğini anlattı. Fiziksel sorunları nedeniyle bu akşam planlanan yayını iptal ettiğini açıklayan Kaşıkçı, takipçilerinden özür diledi. Tümörün türüne ve tedavi sürecine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. İşte Hasan Arda Kaşıkçı'nın sağlık durumuna ve HTalks yayınına dair bilinenler.

HASAN ARDA KAŞIKÇI HASTA MI?

Hasan Arda Kaşıkçı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hafta başından bu yana bir takım sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Kaşıkçı, bugün sonuçlanan MR tetkiklerinin ardından omzunda ve ayağında sorunlar tespit edildiğini duyurdu.

HASAN ARDA KAŞIKÇI'NIN HASTALIĞI NE?

Hasan Arda Kaşıkçı'nın paylaştığı videoda verdiği bilgiye göre MR sonuçlarında omzunda bir yırtık, ayağında ise ufak bir tümör tespit edildi. Kaşıkçı, ayağındaki tümörün türüne ya da tedavi sürecine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Tıpta "tümör" ifadesi hem iyi huylu hem de kötü huylu oluşumlar için kullanılabildiğinden, tümörün niteliği ancak Kaşıkçı'nın ya da doktorlarının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

HTALKS NEDEN YAYIN YAPMIYOR?

HTalks'ta bu akşam planlanan yayın, Hasan Arda Kaşıkçı'nın yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle iptal edildi. Kaşıkçı, iptal kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine duyurdu ve yayın yapamadığı için özür diledi.

HASAN ARDA KAŞIKÇI'NIN VİDEOLU PAYLAŞIMI

Hasan Arda Kaşıkçı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"HTalks'un hastaları, delileri, hep bir yayın duyurusuyla karşınızda oldum. Bugün maalesef yayınsızlık duyurusuyla karşınızdayım. Normalde bir metin paylaşacaktık ama öyle yapmak istemedim. Bir video atayım istedim en azından. Maalesef hafta başından beri bir takım sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Bugün neticelenen MR sonuçlarıma göre omzumda bir yırtık ve ayağımda da ufak bir tümör tespit edildi. Bu nedenle bu akşam yapmayı planladığımız yayını fiziksel problemlerim nedeniyle iptal etmek durumundayım. Sizlerden özür diliyorum."

TAKİPÇİLERİNİ TURANCAN'IN KANALINA YÖNLENDİRDİ

Hasan Arda Kaşıkçı, videosunda takipçilerini ekipten Turancan'ın YouTube kanalına yönlendirdi. Kaşıkçı, "Ekibimizden Turancan kardeşimizin kendi YouTube kanalında GTA ile ilgili çok güzel içerikler var ve olmaya da devam edecek. Buraya da hatta bir link bırakıyorum. Onun kanalından GTA'yı takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Kaşıkçı, Turancan başta olmak üzere tüm GTA içerik üreticilerine de iyi dileklerini iletti.

HTALKS YAYINLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hasan Arda Kaşıkçı, HTalks yayınlarına ne zaman döneceğine dair bir tarih paylaşmadı. Yayınların yeniden başlaması, Kaşıkçı'nın tedavi sürecine ve sağlık durumuna bağlı olarak netlik kazanacak. Takipçiler, gelişmeleri Kaşıkçı'nın sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.

İŞTE AÇIKLAMA:

"HTalks’un hastaları, delileri, hep bir yayın duyurusuyla karşınızda oldum. Bugün maalesef yayınsızlık duyurusuyla karşınızdayım. Normalde bir metin paylaşacaktık ama öyle yapmak istemedim. Bir video atayım istedim en azından. Maalesef hafta başından beri bir takım sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Bugün neticelenen MR sonuçlarıma göre omzumda bir yırtık ve ayağımda da ufak bir tümör tespit edildi.

Bu nedenle bu akşam yapmayı planladığımız yayını fiziksel problemlerim nedeniyle iptal etmek durumundayım. Sizlerden özür diliyorum. Ama ekibimizden Turancan kardeşimizin kendi YouTube kanalında GTA ile ilgili çok güzel içerikler var ve olmaya da devam edecek. Buraya da hatta bir link bırakıyorum. Onun kanalından GTA’yı takip edebilirsiniz."